Грузинская фигуристка Алина Урушадзе завершила карьеру

Грузинская фигуристка Алина Урушадзе завершила спортивную карьеру.

Об этом она сообщила в соцсети.

«Дорогие друзья , хочу сообщить о том, что я завершаю свою соревновательную карьеру. Это решение далось мне крайне тяжело.

Не знаю, как правильно писать такой пост, и не думала , что когда-то придет это время 🥹

Со льда я не ухожу, он будет в моей жизни всегда! Так как я обожаю фигурное катание 🤍 Только теперь буду немного в другом амплуа.

Впереди очень много новых проектов и идей! Не только связанных с фигурным катанием.

Хочется выразить огромную благодарность всем моим тренерам, которые стали для меня второй семьей.

Отдельная благодарность Светлане Соколовской, Андрею Бровенко и Ксении Урушадзе за то, что вы вырастили меня не только как спортсмена, но и как личность🤍 Очень вас люблю 💖

А так же огромное спасибо Маке Гиоргобиани и Федерации фигурного катания Грузии за возможность тренироваться в лучших командах мира и представлять мою любимую страну 🇬🇪

Мама, не плачь! Я тебя люблю ❤️», – написала фигуристка.

Урушадзе 20 лет, она является победительницей турнира Volvo Open Cup (2021), серебряным призером турнира Latvia Trophy (2023), бронзовым призером мемориала Дениса Тена (2023), участницей чемпионатов мира и Европы.