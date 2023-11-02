Мемориал Дениса Тена. Чхве Да Бин, Урушадзе, Сенюк, Лисовская, Ховин выступят с произвольными программами
3 ноября на Мемориале Дениса Тена женщины покажут произвольные программы.
ISU Challenger
Астана, Казахстан
Женщины
Произвольная программа
Начало – 13.25 по московскому времени.
Первая разминка
1. Русалина Шакрова (Казахстан)
2. Амина Алексеева (Казахстан)
3. Нигинабону Джамолиддинова (Узбекистан)
4. А Сун Ен (Южная Корея)
5. Антонина Дубинина (Сербия)
Вторая разминка
6. Анна Левковец (Казахстан)
7. Элишка Бржезинова (Чехия)
8. Нурия Сулеймен (Казахстан)
9. София Фарафонова (Казахстан)
10. Мария Чернышова (Австралия)
Третья разминка
11. Джейд Ховин (Бельгия)
12. Кристина Лисовская (Эстония)
13. Мария Сенюк (Израиль)
14. Алина Урушадзе (Грузия)
15. Чхве Да Бин (Южная Корея)
После короткой программы
1. Чхве Да Бин (Южная Корея) – 59,70
2. Алина Урушадзе (Грузия) – 58,80
3. Мария Сенюк (Израиль) – 58,28
4. Кристина Лисовская (Эстония) – 57,08
5. Джейд Ховин (Бельгия) – 54,79
6. Мария Чернышова (Австралия) – 54,22
7. София Фарафонова (Казахстан) – 51,51
8. Нурия Сулеймен (Казахстан) – 49,63
9. Элишка Бржезинова (Чехия) – 47,22
10. Анна Левковец (Казахстан) – 46,63
11. Антонина Дубинина (Сербия) – 46,22
12. А Сун Ен (Южная Корея) – 45,91
13. Нигинабону Джамолиддинова (Узбекистан) – 38,83
14. Амина Алексеева (Казахстан) – 31,84
15. Русалина Шакрова (Казахстан) – 31,70
Расписание мемориала Дениса Тена. Там выступят Дэвис и Смолкин, Эгадзе, Урушадзе
Комментарии