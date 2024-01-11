Урушадзе о чемпионате Европы: «Была абсолютно не «в ногах» сегодня. Но когда приезжаешь на турнир такого уровня, не может быть оправданий»
Алина Урушадзе объяснила, почему недовольна своим прокатом на чемпионате Европы.
Сегодня фигуристка сборной Грузии выступила с короткой программой, набрав 50,54 балла. Она занимает 12-е место (после 20 выступлений из 33).
«Не тот прокат, на который я рассчитывала. Пока сложно понять, что пошло не так – была абсолютно не «в ногах» сегодня. Но когда приезжаешь на турнир такого уровня, не может быть никаких оправданий – нужно быть готовым и точка.
Наверное, психологически сказался пропуск почти двух сезонов, тяжело снова собирать себя – физически, в том числе. Но работаем дальше, других вариантов нет.
Мне кажется, я пока не полностью раскрыла себя в этом спорте, я люблю фигурное катание. Мне нравится выступать на соревнованиях, по этому адреналину очень скучаешь. Мне важно выступать перед публикой, без зрителей кататься тяжело, а большая аудитория тебя заряжает и питает.
Я очень хочу выступать в шоу, но для того, чтобы туда попасть, нужно имя. Значит, опять же – надо работать», – передает слова Урушадзе корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.