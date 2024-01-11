Урушадзе о чемпионате Европы: «Была абсолютно не «в ногах» сегодня. Но когда приезжаешь на турнир такого уровня, не может быть оправданий»

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию женское катание сборная Грузии Алина Урушадзе Фигурное катание

Алина Урушадзе объяснила, почему недовольна своим прокатом на чемпионате Европы.

Сегодня фигуристка сборной Грузии выступила с короткой программой, набрав 50,54 балла. Она занимает 12-е место (после 20 выступлений из 33).

«Не тот прокат, на который я рассчитывала. Пока сложно понять, что пошло не так – была абсолютно не «в ногах» сегодня. Но когда приезжаешь на турнир такого уровня, не может быть никаких оправданий – нужно быть готовым и точка.

Наверное, психологически сказался пропуск почти двух сезонов, тяжело снова собирать себя – физически, в том числе. Но работаем дальше, других вариантов нет.

Мне кажется, я пока не полностью раскрыла себя в этом спорте, я люблю фигурное катание. Мне нравится выступать на соревнованиях, по этому адреналину очень скучаешь. Мне важно выступать перед публикой, без зрителей кататься тяжело, а большая аудитория тебя заряжает и питает.

Я очень хочу выступать в шоу, но для того, чтобы туда попасть, нужно имя. Значит, опять же – надо работать», – передает слова Урушадзе корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

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8 комментариев
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Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Загитова уже отработала и за себя, и за того парня. Урушадзе никогда в жизни столько работы даже краем глаза не видела.
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Надо меньше говорить - и больше работать. Целую лекцию прочитала почему у нее ничего не получилось.
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Когда представляла Грузию в одиночку, то и тренировалась в своём темпе. А с конкуренцией не справилась.
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Кто её тренирует? Соколовская?
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Ответ Anatiana
Кто её тренирует? Соколовская?
указан тренер Андрей Бровенко
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Ответ Anatiana
Кто её тренирует? Соколовская?
Андрей Бровенко, он в Кике вместе с Гиоргобиани сидел.
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