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Илья Авербух: «Петросян была бы одной из главных фавориток на чемпионате мира, если бы была возможность выступать там»

Илья Авербух считает, что Аделия Петросян была бы одной из фавориток ЧМ.

Сегодня фигуристка одержала победу на этапе Гран-при России в Москве, исполнив тройной аксель и четверной тулуп в произвольной.

«Безусловно, Аделия Петросян – выдающаяся фигуристка, очень талантливая девочка. Она большая молодец, показывает рост от турнира к турниру. Сейчас у нее один из сложнейших периодов, период взросления. И она очень здорово его проходит. Поэтому огромные аплодисменты ей и тренерскому штабу Этери Георгиевны Тутберидзе. Это дорогого стоит.

Аделия вне всяких сомнений входит в топ‑элиту женского одиночного катания, и была бы одной из главных фавориток на чемпионате мира, если бы была возможность выступать там.

Говорить о том, лучшая ли она фигуристка планеты, наверное, было бы некорректно, учитывая, что пока мы еще не видели выступления всех и не видели чемпионат мира. Но вот что она одна из топовых фигуристок мира и пока больших конкуренток не видно – это да», – сказал хореограф и олимпийский призер в танцах на льду Авербух.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoИлья Авербух
logoчемпионат мира по фигурному катанию
logoсборная России
женское катание
logoЭтери Тутберидзе
logoАделия Петросян
logoСерия Гран-при России
Золотой конек Москвы
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