Илья Авербух: «Петросян была бы одной из главных фавориток на чемпионате мира, если бы была возможность выступать там»
Сегодня фигуристка одержала победу на этапе Гран-при России в Москве, исполнив тройной аксель и четверной тулуп в произвольной.
«Безусловно, Аделия Петросян – выдающаяся фигуристка, очень талантливая девочка. Она большая молодец, показывает рост от турнира к турниру. Сейчас у нее один из сложнейших периодов, период взросления. И она очень здорово его проходит. Поэтому огромные аплодисменты ей и тренерскому штабу Этери Георгиевны Тутберидзе. Это дорогого стоит.
Аделия вне всяких сомнений входит в топ‑элиту женского одиночного катания, и была бы одной из главных фавориток на чемпионате мира, если бы была возможность выступать там.
Говорить о том, лучшая ли она фигуристка планеты, наверное, было бы некорректно, учитывая, что пока мы еще не видели выступления всех и не видели чемпионат мира. Но вот что она одна из топовых фигуристок мира и пока больших конкуренток не видно – это да», – сказал хореограф и олимпийский призер в танцах на льду Авербух.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий