Медведева об игре за «Динамо»: «Это популяризирует и футбол, и фигурное катание»
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась об участии в футбольном матче.
17 ноября Медведева сыграет за московское «Динамо» против клуба «Амкал» из Медиалиги. Встреча пройдет на «ВТБ-Арене» в рамках шоу-матча Winline сквозь вселенные.
«Вчера лед, а завтра уже футбольное поле. Никогда бы не подумала, что это произойдет, но я выйду на поле за футбольное «Динамо» в товарищеском матче!)
Конечно, из меня тот еще футболист, но мне показалось забавным поучаствовать в таком интертейменте. Это популяризирует и футбол, и фигурное катание.
Да, любовь к динамовцам привела меня к тому, что придется ненадолго поменять коньки на бутсы! Что из этого получится, можно увидеть 17 ноября в 17:00 на игре с «Амкалом»!» – написала Медведева в телеграм-канале.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий