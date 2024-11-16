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Агент Медведевой: «По задумке хореографа выход Трусовой на лед должен был состояться с середины песни. Это не был саботаж со стороны спортсменки»

Александра Трусова начала выступление с середины песни по задумке хореографа.

Об этом сообщил агент Евгении Медведевой Леван Матуа.

Накануне Трусова выступала на шоу, посвященном 25-летию Медведевой. Один из номеров фигуристка исполняла под песню Diamonds в живом исполнении Марии Зайцевой, но во время первого куплета отсутствовала на льду. 

«По задумке хореографа шоу Никиты Михайлова выход на лед фигуристки Александры Трусовой должен был состояться с середины песни во время выступления Марии Зайцевой.

Это не был саботаж со стороны спортсменки, как люди могли подумать. Такое часто происходит, что фигурист вступает в номер не сразу. Море примеров. Номер изначально был так поставлен. И на репетициях все так же отрабатывалось», – заявил Матуа. 

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
logoсборная России
женское катание
Никита Михайлов
logoЕвгения Медведева
logoАлександра Игнатова (Трусова)
Леван Матуа
музыка
ледовые шоу
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