Евгений Семененко: «Перед этапом в Магнитогорске была неприятная ситуация, я полторы недели болел. Сейчас подготовка шла более гладко»
Евгений Семененко прокомментировал свою победу в короткой программе.
Фигурист лидирует на этапе Гран-при России в Москве с результатом 106,74 балла. На этапе Гран-при в Магнитогорске он занял третье место.
«Сейчас радостные эмоции, но не стоит забывать о еще одной ступени. Перед этапом в Магнитогорске была неприятная ситуация, которая вызвала немалый дискомфорт, я полторы недели болел.
Сейчас подготовка шла более гладко, получилось показать хороший результат», – сказал двукратный чемпион России по фигурному катанию.
Во время выступления Семененко в конце дорожки шагов снял с конька снег и бросил его в воздух.
«Случайности не случайны, конечно, я готовил этот элемент. Как-то катал короткую программу, наклонился и почувствовал – конек рядом», – приводит слова фигуриста ТАСС.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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