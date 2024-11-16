Евгений Семененко: «Перед этапом в Магнитогорске была неприятная ситуация, я полторы недели болел. Сейчас подготовка шла более гладко»

Евгений Семененко прокомментировал свою победу в короткой программе.

Фигурист лидирует на этапе Гран-при России в Москве с результатом 106,74 балла. На этапе Гран-при в Магнитогорске он занял третье место.

«Сейчас радостные эмоции, но не стоит забывать о еще одной ступени. Перед этапом в Магнитогорске была неприятная ситуация, которая вызвала немалый дискомфорт, я полторы недели болел.

Сейчас подготовка шла более гладко, получилось показать хороший результат», – сказал двукратный чемпион России по фигурному катанию.

Во время выступления Семененко в конце дорожки шагов снял с конька снег и бросил его в воздух.

«Случайности не случайны, конечно, я готовил этот элемент. Как-то катал короткую программу, наклонился и почувствовал – конек рядом», – приводит слова фигуриста ТАСС.