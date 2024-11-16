Марк Кондратюк: «110 баллов в короткой набирали Ханю и Чен, лучшие из лучших. Думаю, что даже с моим набором элементов возможно набрать такие баллы»

Фигурист Марк Кондратюк заявил, что хочет набрать 300 баллов в сумме программ.

В Москве проходит четвертый этапе Гран-при России, где Кондратюк стал вторым в короткой программе (105,31 балла). Лидирует Евгений Семененко (106,74), третьим идет Григорий Федоров (100,14).

«Я доволен прокатом. Это был лучший прокат короткой программы в этом сезоне. Сегодня не было недочетов на прыжках, осталось завтра в том же духе выступить. На прошлом этапе были ошибки, сейчас и каскад, и вращения выполнены хорошо, баллы стали выше.

Стал больше внимания уделять непрыжковым элементам и во время проката больше следить за ними. Бывает, что отдаюсь залу, это неудачно сказывается на исполнении элементов. Сейчас попытался найти баланс между эмоциями и элементами.

Цель – набрать 200 баллов в произвольной, 300 – по сумме. 110 баллов в короткой программе – уже что‑то из области фантастики. 110 баллов набирали Юзуру Ханю и Нэтан Чен, они лучшие из лучших. Я думаю, что даже с моим набором элементов при идеальном исполнении возможно набрать такие баллы.

Ханю набирал с тулупом и сальховом такие баллы. Я себя с ним не сравниваю, мы в разных лигах. Ханю – легенда фигурного катания, я себя к таковым не причисляю. Другая лига – не в исполнении элементов, а в значимости спортсмена.

Чем больше людей будет кататься хорошо, тем лучше и интереснее. Если бы все набирали по 80 баллов, был бы регресс.

Я очень рад за Женю Семененко, он большой молодец. Рад за Гришу Федорова, он поставил свой рекорд», – сказал чемпион Европы Кондратюк.