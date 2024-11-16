  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Марк Кондратюк: «110 баллов в короткой набирали Ханю и Чен, лучшие из лучших. Думаю, что даже с моим набором элементов возможно набрать такие баллы»
11

Марк Кондратюк: «110 баллов в короткой набирали Ханю и Чен, лучшие из лучших. Думаю, что даже с моим набором элементов возможно набрать такие баллы»

Фигурист Марк Кондратюк заявил, что хочет набрать 300 баллов в сумме программ.

В Москве проходит четвертый этапе Гран-при России, где Кондратюк стал вторым в короткой программе (105,31 балла). Лидирует Евгений Семененко (106,74), третьим идет Григорий Федоров (100,14).

«Я доволен прокатом. Это был лучший прокат короткой программы в этом сезоне. Сегодня не было недочетов на прыжках, осталось завтра в том же духе выступить. На прошлом этапе были ошибки, сейчас и каскад, и вращения выполнены хорошо, баллы стали выше.

Стал больше внимания уделять непрыжковым элементам и во время проката больше следить за ними. Бывает, что отдаюсь залу, это неудачно сказывается на исполнении элементов. Сейчас попытался найти баланс между эмоциями и элементами.

Цель – набрать 200 баллов в произвольной, 300 – по сумме. 110 баллов в короткой программе – уже что‑то из области фантастики. 110 баллов набирали Юзуру Ханю и Нэтан Чен, они лучшие из лучших. Я думаю, что даже с моим набором элементов при идеальном исполнении возможно набрать такие баллы.

Ханю набирал с тулупом и сальховом такие баллы. Я себя с ним не сравниваю, мы в разных лигах. Ханю – легенда фигурного катания, я себя к таковым не причисляю. Другая лига – не в исполнении элементов, а в значимости спортсмена.

Чем больше людей будет кататься хорошо, тем лучше и интереснее. Если бы все набирали по 80 баллов, был бы регресс.

Я очень рад за Женю Семененко, он большой молодец. Рад за Гришу Федорова, он поставил свой рекорд», – сказал чемпион Европы Кондратюк.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
logoсборная США
logoсборная Японии
мужское катание
logoЮдзуру Ханю
logoНэтан Чен
logoЕвгений Семененко
logoМарк Кондратюк
Григорий Федоров
logoСерия Гран-при России
Золотой конек Москвы
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Семененко, Кондратюк, Федоров и Самсонов чисто откатали короткие программы на Гран-при России в Москве
11сегодня, 13:52
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Семененко выиграл короткую программу, Кондратюк – 2-й, Федоров – 3-й, Самсонов – 4-й, Савосин – 5-й
860сегодня, 13:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Степанова и Букин выиграли ритм-танец, Хавронина и Нарижный – 2-е, Жданова и Бабаев-Смирнов – 3-и
4324 минуты назад
Гран-при Финляндии. Фир и Гибсон, Гиллес и Пуарье, Турккила и Верслуйс покажут ритм-танцы
143 минуты назад
Агент Медведевой: «Между Трусовой и Зайцевой произошло легкое недопонимание. Александра привыкла к каждому номеру готовиться с особым подходом»
510 минут назад
«Для кого-то праздники, а кому-то будни 😊». Тутберидзе показала фрагмент с тренировки фигуристов
1020 минут назадФото
Агент Медведевой: «По задумке хореографа выход Трусовой на лед должен был состояться с середины песни. Это не был саботаж со стороны спортсменки»
1622 минуты назад
Ветлугин о короткой программе: «Было слышно, как зрители поют песню, особенно на дорожке. Очень рад, что людям удалось поучаствовать в моем номере»
37 минут назад
Гран-при Финляндии. Йошида победила, Мацуике – 2-я, Гутманн – 3-я, Эверхардт – 4-я
3750 минут назад
Медведева о своем шоу: «Мы с командой готовились не один месяц, и результат оправдал все ожидания. Думаю, вы почувствовали атмосферу праздника и любви»
2151 минуту назад
Tallinn Trophy. Лопарева и Бриссо, Братти и Сомервилль, Раманаускайте и Кизала покажут ритм-танцы
57 минут назадLive
Григорий Федоров: «Когда выхожу на тренировку, либо меня Кондратюк подстегивает, либо я его. Всегда есть конкуренция»
3сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
Ксения Гущина: «Старались уделить больше внимания непрыжковым элементам. Цель – кататься чисто, улучшать результаты, а медали сами придут»
3сегодня, 12:26
Туктамышева о Медведевой: «Женя – прекрасный, юморной человек, с которым можно посмеяться и поговорить на разные темы»
11вчера, 19:36
Хореограф Федорченко: «Я очень ценю Медведеву и всегда ей восхищался. Людей с силой больше, чем у Евгении, я не встречал»
9вчера, 18:28
Tallinn Trophy. Санчес победил, Мартынов – 2-й, Садовский – 3-й
2014 ноября, 20:23
Рыбакова и Махноносов: «Рады выйти на новый этап нашей жизни. Мы проделали огромную работу после контрольных прокатов»
14 ноября, 14:35
Арина Горшенина: «Получили удовольствие от этих выступлений. Были ошибки, над которыми мы будем работать»
14 ноября, 13:45
Энберт о Гран-при России: «Из этапа в этап мужское одиночное катание становится самым интересным видом»
412 ноября, 18:12
Макар Игнатов: «После риттбергера вчера зажался сильно по программе. Короткую ехалось тяжелее, чем произвольную»
2110 ноября, 14:40
Даниил Самсонов: «Главное, что получилось показать чистый прокат. А медаль — просто приятный бонус»
3110 ноября, 13:28
Екатерина Боброва: «Если Косторная и Куница захотят, то обязательно вернутся после паузы»
1210 ноября, 09:29