«Припудри шрамики, надень свою улыбку». Что не так с шоу Медведевой?

Собрать в ноябрьской Москве 12 тысяч человек на фигурное шоу – задача космической сложности. Но у Евгении Медведевой , отмечающей 25-летие, почти получилось.

Без криков о солд-ауте (которого к тому же не было), но арена заполнилась процентов на 80, продано около 10 тысяч билетов. Для первого шоу отличный результат.

– Девочки к девочкам, мальчики к мальчикам, – одинокий парень на контроле безопасности при входе скучал, пока к коллегам-женщинам выстроилась гигантская очередь.

Непривычная для хоккейной арены картина. Но в ближайшие выходные здесь так: в субботу шоу Медведевой сменит этап Гран-при России, где гендерный состав публики примерно похож. Но скорее всего, по посещаемости шоу обыграет соревнования в разы.

Евгения тщательно подошла к раскрутке: дала несколько интервью и анонсировала всякие технологичные штучки. Например, говорила о создании новой цифровой реальности с digital-версией себя и о том, что все номера выстроятся вокруг деталей ее биографии.

Важная ремарка: автор текста – не вполне целевая аудитория шоу «Медведева. 25». Мы давно знакомы с Женей, я хорошо к ней отношусь и помню все основные турниры/программы/победы и поражения.

Но сам факт появления Медведевой на льду в «том самом» костюме и под «ту самую» музыку не вызывает во мне душевного трепета. Хотя многих в зале это доводило до слез.

Плюсы шоу: топ-состав и тонна ностальгии

Что понравилось?

● Шоу постарались сделать технологичным. Изображений Жени действительно было много: на льду и на специальных панелях.

«Цифровые атомы Евгении Медведевой. Что сделало меня той, кем я являюсь», – сообщил перед началом обработанный искусственным интеллектом голос Жени.

Отрывки из шоу «Бес комментариев» и «Ледникового периода» перед номерами транслировали прямо на льду. Креативный ход в условиях отсутствия больших экранов.

● Медведева собрала топ-состав. Алексей Ягудин, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева (ее представляли с ударением на А), Михаил Коляда, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин... Все эти фигуристы не так часто собираются в одном проекте.

Плюс из действующих те, кто не занят в ближайшем этапе Гран-при, – Елизавета Худайбердиева с Егором Базиным, Макар Игнатов, Дмитрий Алиев, Александра Бойкова с Дмитрием Козловским.

Женя не любит сравнений с Алиной Загитовой (вот и на вопрос про ее появление на шоу отвечать отказалась ). Но сложно не сравнить: недавнее шоу Алины по именам проиграло медведевскому без вариантов .

● Женя была предельно вовлечена в процесс.

В общей сложности она выходила на сцену 10 (!) раз, порой чудом успевая переодеваться между номерами. Медведева откатала все культовые программы («Анна Каренина», «Мемуары Гейши», «Сейлор Мун» и другие) и даже станцевала на полу вместе с Ильдаром Гайнутдиновым.

Тонна ностальгии для ценителей.

● Некоторые номера вышли действительно трогательными и продуманными до мелочей. Например, когда Медведева, Елена Радионова и Анна Погорилая втроем катались в копиях платьев, в которых они стояли на подиуме чемпионата Европы-2016.

Или история про то, как девочка Женя знакомится с собственным отражением в зеркале и учится его принимать.

Роль Евгении и ее отражения исполнили сестры-близняшки Диана и Алиса Мильто, причем Диана несколькими часами ранее выступала здесь же на юниорском Гран-при и прыгнула четверной сальхов.

● Музыкальные вкусы у всех разные: для кого-то столько каверов хитов 90-х и нулевых – перебор; но живой вокал Антона Токарева меня очень тронул.

Медведева говорила, что лично участвовала в выборе саундтреков, получилось одновременно ностальгично и стильно. «Седая ночь», «Седьмой лепесток» или «Круги на воде» – хиты, которые не потеряли актуальности.

А что не так? Искусственные связки и Медведева без прыжков

От музыки плавно переходим к тому, что не особенно понравилось.

● Александра Трусова опоздала на песню Марии Зайцевой (экс-солистка группы «#2Маши») и появилась на льду только в середине музыкального номера. По мнению Александры, виновата в этом певица, которая отказалась исполнять композицию на прогоне.

«Один из номеров я катала впервые под музыку на шоу. Певица отказалась петь больше одного раза, поэтому мне было очень страшно выходить на лед. Ни разу не видела настолько нечеловеческого отношения к себе. Это очень странно, что человек отказался петь второй раз. Фонограммы не было, я бы без проблем откатала бы под нее», – объясняла Трусова.

Объективно, спорная претензия от фигуристки, у которой каждый выход на ледовое шоу – это гонорар. Почему у певицы не может быть иначе с вокалом?

А еще Трусова призналась, что не участвовала в выборе музыки и получила от организаторов подборку уже готовых треков. Немного странный подход, если учесть, что в центре шоу все-таки фигуристы, а не музыканты.

● Идея проиллюстрировать номерами биографию Жени в какой-то момент стала рассыпаться. Чтобы связывать один номер с другим, digital-Медведева постоянно использовала штампы вроде «нести в веках силу и мудрость» или «наш совместный опыт оставил неизгладимый след». Но все равно выходило натянуто.

По сути, получился набор отдельных показательных программ, никак не объединенных общим сюжетом. Если бы не частые появления Медведевой, это могло быть и любое другое шоу.

● Евгения действительно в отличной физической форме. Без проблем влезла в соревновательные костюмы прошлых лет (в том числе восстановленный к «Анне Карениной», так как предыдущий погрызла собака).

Но даже она признает , что могла бы подготовиться к шоу лучше. Медведева не пыталась прыгать, а из сложных элементов делала только фирменный «флажок» и вращение в затяжке.

Та самая музыка, тот самый костюм, вроде бы абсолютно такая же внешне Женя, но без прыжков и соревновательной сложности... Тут у каждого свои ощущения, лично мне скорее грустно.

● Неподготовленному зрителю на таком шоу делать нечего. Это не про семейный вечер или поход с детьми на ледовую сказку.

У Медведевой получилась узконаправленная история, которая попадает исключительно в сердца ее преданных фанатов. Для остальных это будет мало отличаться (если только живым вокалом) от показательных номеров с чемпионата России.

***

«Задумка шоу была в том, чтобы вызвать ностальгию», – призналась Медведева. Это очевидно.

У Жени есть немаленькая аудитория, которой действительно ценно увидеть ее на льду в знакомых костюмах под знакомую музыку. Тут даже не нужно ничего придумывать: надевай, включай – и сердца зрителей растоплены.

Медведева много говорила про преодоление, принятие себя, смирение. «Припудри шрамики, надень свою улыбку», – характерная цитата из ее номера.

Ее 25 – про тихую грусть и подведение итогов, а не про взгляд в будущее.

Хорошо это или плохо? Знает только сама Женя.

Все, что есть у Медведевой и Загитовой для больших интервью – прошлое и пустота

Фото: РИА Новости /Александр Вильф