Алиса Двоеглазова: «Арсений Федотов на связи, очень поддерживает, мы все время на телефоне. Сказал, что будет за меня волноваться»

Алиса Двоеглазова: очень помогает поддержка Федотова перед соревнованиями.

Фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, что Арсений Федотов поддерживает ее перед соревнованиями и помогает на тренировках.

Двоеглазова дала интервью Алине Загитовой в ее влоге для Первого канала, который был записан после произвольных программ на этапе Гран-при России в Омске. На этом этапе фигуристка выступала с температурой и заняла второе место, уступив Дарье Садковой.

– Ты вообще понимаешь, где ты находишься и что сделала сегодня?

– У меня какие-то смешанные чувства. И грусть, и радость, и все что только можно.

– Почему заплаканная? Из-за болезни глаза слезятся или другие причины?

– И так, и так. И разговор по душам у меня сейчас был.

– С кем? С мамой?

– Нет, с Арсением. Арсений на связи, он меня очень поддерживает. Мы с ним все время на телефоне. И вчера я уже коньки завязываю – он мне что-то рассказывает. Очень помогает мне эта поддержка в целом отвлечься. И как-то я уже выходила отвлеченная.

– То есть ты завязывала коньки перед выступлением и с Арсением разговаривала? И что он тебе говорил? Мне просто интересно, как поддерживают мужчины таких сильных девушек.

– Начался разговор с каких-то тренировочных моментов. Я ему рассказывала, как у меня прошла тренировка, как я себя чувствую. А потом я уже говорю: давай, Арсений, говори мне что-нибудь, я буду одеваться.

И он рассказывал, как в школу сходил, как еще что-то делал. Потом, естественно, пожелал удачи. Сказал, что будет за меня очень волноваться. Я ему говорю: давай, забирай все волнение. И пошла.

– Он тебе как-то подсказывает в плане прыжков? У вас разная техника же.

– У нас техника разная, но мы уже знаем, кто как прыгает. Бывает, когда не получается прыжок, начинаешь немножко психовать и просто идти еще и еще – бездумно.

На тренировках так бывает, он подъезжает или я к нему: успокойся, подожди, сделай какой-нибудь тройной и давай снова. А по наставлениям – и у меня, и у него в основном одни ошибки. И он мне может сказать, и тренеры.

– Блин, это так мило. Такие пуськи-бубуськи. Арсений, спасибо.