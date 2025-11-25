  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Алиса Двоеглазова: «Арсений Федотов на связи, очень поддерживает, мы все время на телефоне. Сказал, что будет за меня волноваться»
32

Алиса Двоеглазова: «Арсений Федотов на связи, очень поддерживает, мы все время на телефоне. Сказал, что будет за меня волноваться»

Алиса Двоеглазова: очень помогает поддержка Федотова перед соревнованиями.

Фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, что Арсений Федотов поддерживает ее перед соревнованиями и помогает на тренировках.

Двоеглазова дала интервью Алине Загитовой в ее влоге для Первого канала, который был записан после произвольных программ на этапе Гран-при России в Омске. На этом этапе фигуристка выступала с температурой и заняла второе место, уступив Дарье Садковой.

– Ты вообще понимаешь, где ты находишься и что сделала сегодня?

– У меня какие-то смешанные чувства. И грусть, и радость, и все что только можно.

– Почему заплаканная? Из-за болезни глаза слезятся или другие причины?

– И так, и так. И разговор по душам у меня сейчас был.

– С кем? С мамой?

– Нет, с Арсением. Арсений на связи, он меня очень поддерживает. Мы с ним все время на телефоне. И вчера я уже коньки завязываю – он мне что-то рассказывает. Очень помогает мне эта поддержка в целом отвлечься. И как-то я уже выходила отвлеченная.

– То есть ты завязывала коньки перед выступлением и с Арсением разговаривала? И что он тебе говорил? Мне просто интересно, как поддерживают мужчины таких сильных девушек.

– Начался разговор с каких-то тренировочных моментов. Я ему рассказывала, как у меня прошла тренировка, как я себя чувствую. А потом я уже говорю: давай, Арсений, говори мне что-нибудь, я буду одеваться.

И он рассказывал, как в школу сходил, как еще что-то делал. Потом, естественно, пожелал удачи. Сказал, что будет за меня очень волноваться. Я ему говорю: давай, забирай все волнение. И пошла. 

– Он тебе как-то подсказывает в плане прыжков? У вас разная техника же.

– У нас техника разная, но мы уже знаем, кто как прыгает. Бывает, когда не получается прыжок, начинаешь немножко психовать и просто идти еще и еще – бездумно.

На тренировках так бывает, он подъезжает или я к нему: успокойся, подожди, сделай какой-нибудь тройной и давай снова. А по наставлениям – и у меня, и у него в основном одни ошибки. И он мне может сказать, и тренеры.  

– Блин, это так мило. Такие пуськи-бубуськи. Арсений, спасибо.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Первый канал
logoПервый канал
logoАрсений Федотов
logoсборная России
женское катание
logoАлиса Двоеглазова
logoАлина Загитова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Главные новости
Евгений Плющенко: «Лена Костылева и ее папа попросили ограничить доступ мамы на территорию Академии»
вчера, 20:18
Тамара Москвина исполнит роль черепахи Тортиллы в шоу Ильи Авербуха «Буратино»
вчера, 19:01
МОК допустил Аделию Петросян и Петра Гуменника к участию в Олимпиаде-2026
вчера, 18:46
Мать фигуристки Костылевой: «Меня вчера выселили с территории «Ангелов Плющенко». Я была к этому готова, так как угрозы выселения были весь год»
вчера, 16:07
Василиса Григорьева: «Мне провели небольшую операцию на ноге. Неделю я уже в больнице, и ближайшие 7-10 дней после выписки я тренироваться не буду»
вчера, 15:08
Кубок Санкт-Петербурга. Финал. Гущина выиграла короткую программу, Овчинникова – 2-я, Фурсова – 3-я
вчера, 13:52
Кубок Санкт-Петербурга. Финал. Ветлугин выиграл короткую программу, Соловьев – 2-й, Угожаев – 3-й
вчера, 13:46
Дарья Садкова: «Деньги, которые я сама зарабатываю, трачу на репетиторов, какие-то другие личные потребности. Или же помогаю родителям»
вчера, 11:23
Акатьева о здоровье: «Все время то одно, то другое в правой ноге появляется. Боль можно терпеть, но она неприятная, мешает жить»
вчера, 11:10
Софья Акатьева: «Не думала, что поеду на этап в Омске, но решили, что форма позволяет. Для меня это был важный старт – выйти, попробовать себя»
вчера, 11:03
Ко всем новостям
Последние новости
Tallinn Trophy. Петрыкина, Эверхардт, Тальегард, Кучвальская, Эндрюс, Кайзер выйдут на лед с короткими программами
26 ноября, 22:00
Tallinn Trophy. Александр Селевко, Риццо, Наумов, Леванди, Капейкис, Марсак выступят с короткими программами
26 ноября, 21:47
Тарасова о слезах у российских фигуристок: «Бывает, что девочки плачут, но у нас так принято»
26 ноября, 19:56
Мария Мазур на вопрос о любимых программах: «Все программы Плющенко!»
25 ноября, 12:20
Светлана Журова: «Карьера Туктамышевой – пример того, что долгая спортивная жизнь в фигурном катании возможна»
24 ноября, 17:52
Татьяна Тарасова: «Смерть Никиты Симоняна – потеря для нашего спорта, ведь это легенда. Я думаю, в «Спартаке» подумают над тем, чтобы назвать спортивный объект в его честь»
24 ноября, 09:35
«Добавлять эмоции, усиливать образы – над этим будем работать к чемпионату России». Щербакова и Гончаров после бронзы на Гран-при в Омске
23 ноября, 09:50
Тарасова о состоянии здоровья: «Нога болит, но глобально ничего серьезного нет. У нас в стране очень хорошие врачи»
23 ноября, 06:34
Кубок Варшавы. Стеллато-Дудек и Дешам победили, Вайпан-Ло и Дигби – 2-е, Макбет и Паркман – 3-и
22 ноября, 20:53
Кубок Варшавы. Самойлов победил, Бричги – 2-й, Амми – 3-й
21 ноября, 20:22