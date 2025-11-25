Плющенко об Ирине Костылевой: «Много раз вытаскивали маму-блогера из полиции. Она уже состоит на учете в органах опеки из-за жестокого обращения с ребенком»

Евгений Плющенко: мама фигуристки Костылевой состоит на учете в органах опеки.

Тренер и основатель академии «Ангелы Плющенко» Евгений Плющенко заявил, что Ирина Костылева , мама фигуристки Елены Костылевой , находится на учете в органах опеки из-за жестокого обращения с дочерью.

«Маму-блогера неоднократно предупреждали о том, что на территории Академии необходимо соблюдать установленные там правила. О том, что нужно вести себя как минимум корректно по отношению к тем, на чьей территории живет и учится ее ребенок и она сама.

Чуть больше месяца назад она даже собственноручную расписку написала. Но мама-блогер, как говорится, хозяин своего слова – слово дал, слово взял.

В итоге она была удалена с тренировочной арены Академии по нескольким причинам:

1. За систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления – в адрес тренеров, спортсменов и их родителей).

2. За жестокое обращение с собственным ребенком (Леной) в раздевалке и на территории Академии. С применением физической силы к хрупкой девочке! Есть доказательные видеоматериалы с камер и показания свидетелей, включая видеозаписи тренеров, персонал и родителей.

Мама-блогер уже состоит на учете в органах опеки по этому вопросу.

Все доказательства нами были собраны и переданы во все соответствующие органы, включая уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка – Марии Львовой-Беловой, а также в ФФККР .

Боюсь даже представить, какой шок испытает общественность, увидев эти материалы!

Яна Александровна [Рудковская] лично много раз давала поручительство и вытаскивала маму-блогера из полиции, раз за разом предоставляя маме-блогеру шансы прийти в себя. Давала за нее поручительство опеке! Шансов было, наверное, слишком много. И их тоже не оценили.

3. За выбегание на лед с ценными «дилетантскими» указаниями.

4. За съемку наших несовершеннолетних спортсменов из кафе и за выкладывание рассказов про их тренировки в инфополе для развития своего очередного блогерского канала.

Мама-блогер прекрасно знает, что съемка детей на территории Академии запрещена. Но разве какие-то правила ее остановят? Именно из-за нее на окно кафе, выходящее на лед, были смонтированы жалюзи. Чтобы хоть как-то оградить наших спортсменов от несанкционированных съемок. Сейчас они открыты.

5. За оскорбление, мат и угрозы в отношении нашего сына и других детей Академии. И все это в присутствии свидетелей!

6. За систематическую ложь про наш штаб и меня лично в своих каналах.

Так и живем уже два сезона подряд с олимпийским спокойствием и давая маме-блогеру шанс за шансом!» – написал Плющенко в телеграм-канале, опубликовав расписку Ирины Костылевой.

