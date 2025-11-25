  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Евгений Плющенко: «У Костылевой есть прекрасный папа, который работает в Академии. Он не раз приходил к нам с Леной с просьбой убрать от них маму»
202

Евгений Плющенко: «У Костылевой есть прекрасный папа, который работает в Академии. Он не раз приходил к нам с Леной с просьбой убрать от них маму»

Евгений Плющенко: у фигуристки Костылевой прекрасный отец.

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко рассказал о ситуации в семье его ученицы Елены Костылевой.

Ранее Плющенко резко отреагировал на негативные высказывания матери Костылевой – Ирины – по поводу тренировок в его академии фигурного катания. 

«Ну а теперь к хорошим новостям. Да, они у нас тоже есть и тоже касаются семьи Лены. У Лены есть прекрасный папа (памятник при жизни ему надо поставить!), который очень любит Лену и очень хорошо ее понимает.

Он спокойно общается со всем тренерским штабом и никому не приходит в голову его заблокировать. Папа посещает все тренировки Лены, весь процесс происходит у него на глазах. Он все видит и может дать объективную оценку объему и качеству тренировок, так как сам в прошлом серьезно занимался спортом.

Чтобы постоянно быть с Леной и никуда не отлучаться, он работает у нас в Академии. Папа не раз приходил к нам с Леной с просьбой убрать от них маму-блогера по вышеперечисленным причинам.

Все эти факты также зафиксированы. Но мы после долгих и сложных переговоров старались сохранить в этой семье хоть какое-то равновесие.

Я пообещал Лене и папе поддержку! Своих не бросаем! Слово свое держу и продолжаю сохранять олимпийское спокойствие!», – написал Плющенко в телеграм-канале. 

Плющенко об Ирине Костылевой: «Много раз вытаскивали маму-блогера из полиции. Она уже состоит на учете в органах опеки из-за жестокого обращения с ребенком»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
Елена Костылева
Ирина Костылева
logoЕвгений Плющенко
женское катание
logoсборная России
logoАкадемия Плющенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Евгений Плющенко: «Лене Костылевой предоставляют полностью бесплатное обучение, медицину, отдых в пятизвездочном отеле, личного менеджера по хотелкам мамы-блогера»
25 ноября, 09:22
Плющенко и Рудковская впервые ответили неуправляемой «маме Ире». Вокруг Лены Костылевой – пламя
23 ноября, 10:50
Мама Костылевой: «Расстроена, что Лена так легко смогла потерять все, что нарабатывалось годами. Доверились Плющенко – и что сделали за два месяца?»
23 ноября, 07:05
Главные новости
Евгений Плющенко: «Лена Костылева и ее папа попросили ограничить доступ мамы на территорию Академии»
вчера, 20:18
Тамара Москвина исполнит роль черепахи Тортиллы в шоу Ильи Авербуха «Буратино»
вчера, 19:01
МОК допустил Аделию Петросян и Петра Гуменника к участию в Олимпиаде-2026
вчера, 18:46
Мать фигуристки Костылевой: «Меня вчера выселили с территории «Ангелов Плющенко». Я была к этому готова, так как угрозы выселения были весь год»
вчера, 16:07
Василиса Григорьева: «Мне провели небольшую операцию на ноге. Неделю я уже в больнице, и ближайшие 7-10 дней после выписки я тренироваться не буду»
вчера, 15:08
Кубок Санкт-Петербурга. Финал. Гущина выиграла короткую программу, Овчинникова – 2-я, Фурсова – 3-я
вчера, 13:52
Кубок Санкт-Петербурга. Финал. Ветлугин выиграл короткую программу, Соловьев – 2-й, Угожаев – 3-й
вчера, 13:46
Дарья Садкова: «Деньги, которые я сама зарабатываю, трачу на репетиторов, какие-то другие личные потребности. Или же помогаю родителям»
вчера, 11:23
Акатьева о здоровье: «Все время то одно, то другое в правой ноге появляется. Боль можно терпеть, но она неприятная, мешает жить»
вчера, 11:10
Софья Акатьева: «Не думала, что поеду на этап в Омске, но решили, что форма позволяет. Для меня это был важный старт – выйти, попробовать себя»
вчера, 11:03
Ко всем новостям
Последние новости
Tallinn Trophy. Петрыкина, Эверхардт, Тальегард, Кучвальская, Эндрюс, Кайзер выйдут на лед с короткими программами
26 ноября, 22:00
Tallinn Trophy. Александр Селевко, Риццо, Наумов, Леванди, Капейкис, Марсак выступят с короткими программами
26 ноября, 21:47
Тарасова о слезах у российских фигуристок: «Бывает, что девочки плачут, но у нас так принято»
26 ноября, 19:56
Мария Мазур на вопрос о любимых программах: «Все программы Плющенко!»
25 ноября, 12:20
Светлана Журова: «Карьера Туктамышевой – пример того, что долгая спортивная жизнь в фигурном катании возможна»
24 ноября, 17:52
Татьяна Тарасова: «Смерть Никиты Симоняна – потеря для нашего спорта, ведь это легенда. Я думаю, в «Спартаке» подумают над тем, чтобы назвать спортивный объект в его честь»
24 ноября, 09:35
«Добавлять эмоции, усиливать образы – над этим будем работать к чемпионату России». Щербакова и Гончаров после бронзы на Гран-при в Омске
23 ноября, 09:50
Тарасова о состоянии здоровья: «Нога болит, но глобально ничего серьезного нет. У нас в стране очень хорошие врачи»
23 ноября, 06:34
Кубок Варшавы. Стеллато-Дудек и Дешам победили, Вайпан-Ло и Дигби – 2-е, Макбет и Паркман – 3-и
22 ноября, 20:53
Кубок Варшавы. Самойлов победил, Бричги – 2-й, Амми – 3-й
21 ноября, 20:22