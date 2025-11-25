  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Евгений Плющенко: «Лене Костылевой предоставляют полностью бесплатное обучение, медицину, отдых в пятизвездочном отеле, личного менеджера по хотелкам мамы-блогера»
154

Евгений Плющенко: «Лене Костылевой предоставляют полностью бесплатное обучение, медицину, отдых в пятизвездочном отеле, личного менеджера по хотелкам мамы-блогера»

Евгений Плющенко ответил на претензии матери фигуристки Елены Костылевой.

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко отреагировал на негативные высказывания Ирины Костылевой, мамы фигуристки Елены Костылевой, по поводу тренировок в его академии. 

«Буду продолжать в своем телеграм-канале развеивать сказки и мифы «Венского леса»! Пришла пора!

Почему ни один тренер из нашего штаба не общается с родительницей-блогером и почему у всех она в блоке? – смотрим видео ниже (Плющенко опубликовал видео, где, вероятно, Ирина Костылева идет и громко разговаривает по телефону, используя нецензурные выражения – Спортс’’).

И это несмотря не только на победный прошлый сезон (весь! Лена не проиграла ни одного старта!), но и на увеличение прыжкового контента ультра-си с двух (с ним Лена пришла к нам) до шести за сезон по сумме двух программ.

Несмотря на то, что Лене Костылевой два сезона подряд наша частная академия предоставляет:

1. Дом на нашей частной территории на пруду для проживания всей семьи с оплатой всех услуг.

2. Полностью бесплатное обучение (УОР (Училище олимпийского резерва) оплачивает только часть тренировок основного абонемента и одно место в 2-х местном номере).

3. Все дополнительные занятия любого запрашиваемого специалиста. Только за прошлый год Лена провела на дополнительных занятиях больше 300 часов. 300 часов – это ежедневные дополнительные тренировки!

Вдумайтесь в эти цифры и переведите их в финансовую плоскость. Сколько стоят индивидуальные подкатки вы знаете не хуже меня! Даже по самым скромным расценкам (а дополнительные занятия у Лены по стоимости совсем не скромные!) это более полутора миллионов рублей!

4. Медицину – обследование, лечение, процедуры, реабилитации. А спортивная медицина – это далеко не ОМС.

5. Костюмы и их бесконечное воплощение в жизнь. Стоимость Лениных костюмов значительно превышает те суммы, что на Лену выделяет Федерация.

6. Проживание и перелеты спортсмена и ее второго тренера на все старты.

7. Призовые от нашей Академии за каждое призовое место.

8. Экипировку (тоже сверх поступаемых от Федерации сумм).

9. Отдых Лены с мамой в Турции в отеле 5 звезд.

10. Личного менеджера – «психотерапевта» по бесконечным хотелкам мамы-блогера, которой все «мало-мало-мало».

Два дня назад она сдала полномочия! Не выдержала! В дополнение ко всему мама-блогер оболгала еще и нашего методиста. Это видео сделано после короткой программы на этапе в Москве, который Лена выиграла с нашей командой! Продолжение следует», – написал Плющенко в телеграм-канале.

Плющенко и Рудковская впервые ответили неуправляемой «маме Ире». Вокруг Лены Костылевой – пламя

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
logoАкадемия Плющенко
logoсборная России
Ирина Костылева
Елена Костылева
женское катание
logoЕвгений Плющенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющенко подарил Костылевой телефон: «Настоятельно рекомендую «Сказкам Венского леса» не покушаться на чужое имущество!»
24 ноября, 17:03Видео
Плющенко и Рудковская впервые ответили неуправляемой «маме Ире». Вокруг Лены Костылевой – пламя
23 ноября, 10:50
Мама Костылевой: «Расстроена, что Лена так легко смогла потерять все, что нарабатывалось годами. Доверились Плющенко – и что сделали за два месяца?»
23 ноября, 07:05
Главные новости
Евгений Плющенко: «Лена Костылева и ее папа попросили ограничить доступ мамы на территорию Академии»
вчера, 20:18
Тамара Москвина исполнит роль черепахи Тортиллы в шоу Ильи Авербуха «Буратино»
вчера, 19:01
МОК допустил Аделию Петросян и Петра Гуменника к участию в Олимпиаде-2026
вчера, 18:46
Мать фигуристки Костылевой: «Меня вчера выселили с территории «Ангелов Плющенко». Я была к этому готова, так как угрозы выселения были весь год»
вчера, 16:07
Василиса Григорьева: «Мне провели небольшую операцию на ноге. Неделю я уже в больнице, и ближайшие 7-10 дней после выписки я тренироваться не буду»
вчера, 15:08
Кубок Санкт-Петербурга. Финал. Гущина выиграла короткую программу, Овчинникова – 2-я, Фурсова – 3-я
вчера, 13:52
Кубок Санкт-Петербурга. Финал. Ветлугин выиграл короткую программу, Соловьев – 2-й, Угожаев – 3-й
вчера, 13:46
Дарья Садкова: «Деньги, которые я сама зарабатываю, трачу на репетиторов, какие-то другие личные потребности. Или же помогаю родителям»
вчера, 11:23
Акатьева о здоровье: «Все время то одно, то другое в правой ноге появляется. Боль можно терпеть, но она неприятная, мешает жить»
вчера, 11:10
Софья Акатьева: «Не думала, что поеду на этап в Омске, но решили, что форма позволяет. Для меня это был важный старт – выйти, попробовать себя»
вчера, 11:03
Ко всем новостям
Последние новости
Tallinn Trophy. Петрыкина, Эверхардт, Тальегард, Кучвальская, Эндрюс, Кайзер выйдут на лед с короткими программами
26 ноября, 22:00
Tallinn Trophy. Александр Селевко, Риццо, Наумов, Леванди, Капейкис, Марсак выступят с короткими программами
26 ноября, 21:47
Тарасова о слезах у российских фигуристок: «Бывает, что девочки плачут, но у нас так принято»
26 ноября, 19:56
Мария Мазур на вопрос о любимых программах: «Все программы Плющенко!»
25 ноября, 12:20
Светлана Журова: «Карьера Туктамышевой – пример того, что долгая спортивная жизнь в фигурном катании возможна»
24 ноября, 17:52
Татьяна Тарасова: «Смерть Никиты Симоняна – потеря для нашего спорта, ведь это легенда. Я думаю, в «Спартаке» подумают над тем, чтобы назвать спортивный объект в его честь»
24 ноября, 09:35
«Добавлять эмоции, усиливать образы – над этим будем работать к чемпионату России». Щербакова и Гончаров после бронзы на Гран-при в Омске
23 ноября, 09:50
Тарасова о состоянии здоровья: «Нога болит, но глобально ничего серьезного нет. У нас в стране очень хорошие врачи»
23 ноября, 06:34
Кубок Варшавы. Стеллато-Дудек и Дешам победили, Вайпан-Ло и Дигби – 2-е, Макбет и Паркман – 3-и
22 ноября, 20:53
Кубок Варшавы. Самойлов победил, Бричги – 2-й, Амми – 3-й
21 ноября, 20:22