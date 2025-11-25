Евгений Плющенко: «Лене Костылевой предоставляют полностью бесплатное обучение, медицину, отдых в пятизвездочном отеле, личного менеджера по хотелкам мамы-блогера»
Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко отреагировал на негативные высказывания Ирины Костылевой, мамы фигуристки Елены Костылевой, по поводу тренировок в его академии.
«Буду продолжать в своем телеграм-канале развеивать сказки и мифы «Венского леса»! Пришла пора!
Почему ни один тренер из нашего штаба не общается с родительницей-блогером и почему у всех она в блоке? – смотрим видео ниже (Плющенко опубликовал видео, где, вероятно, Ирина Костылева идет и громко разговаривает по телефону, используя нецензурные выражения – Спортс’’).
И это несмотря не только на победный прошлый сезон (весь! Лена не проиграла ни одного старта!), но и на увеличение прыжкового контента ультра-си с двух (с ним Лена пришла к нам) до шести за сезон по сумме двух программ.
Несмотря на то, что Лене Костылевой два сезона подряд наша частная академия предоставляет:
1. Дом на нашей частной территории на пруду для проживания всей семьи с оплатой всех услуг.
2. Полностью бесплатное обучение (УОР (Училище олимпийского резерва) оплачивает только часть тренировок основного абонемента и одно место в 2-х местном номере).
3. Все дополнительные занятия любого запрашиваемого специалиста. Только за прошлый год Лена провела на дополнительных занятиях больше 300 часов. 300 часов – это ежедневные дополнительные тренировки!
Вдумайтесь в эти цифры и переведите их в финансовую плоскость. Сколько стоят индивидуальные подкатки вы знаете не хуже меня! Даже по самым скромным расценкам (а дополнительные занятия у Лены по стоимости совсем не скромные!) это более полутора миллионов рублей!
4. Медицину – обследование, лечение, процедуры, реабилитации. А спортивная медицина – это далеко не ОМС.
5. Костюмы и их бесконечное воплощение в жизнь. Стоимость Лениных костюмов значительно превышает те суммы, что на Лену выделяет Федерация.
6. Проживание и перелеты спортсмена и ее второго тренера на все старты.
7. Призовые от нашей Академии за каждое призовое место.
8. Экипировку (тоже сверх поступаемых от Федерации сумм).
9. Отдых Лены с мамой в Турции в отеле 5 звезд.
10. Личного менеджера – «психотерапевта» по бесконечным хотелкам мамы-блогера, которой все «мало-мало-мало».
Два дня назад она сдала полномочия! Не выдержала! В дополнение ко всему мама-блогер оболгала еще и нашего методиста. Это видео сделано после короткой программы на этапе в Москве, который Лена выиграла с нашей командой! Продолжение следует», – написал Плющенко в телеграм-канале.
