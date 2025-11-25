Евгений Плющенко: «Лене Костылевой предоставляют полностью бесплатное обучение, медицину, отдых в пятизвездочном отеле, личного менеджера по хотелкам мамы-блогера»

Евгений Плющенко ответил на претензии матери фигуристки Елены Костылевой.

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко отреагировал на негативные высказывания Ирины Костылевой , мамы фигуристки Елены Костылевой , по поводу тренировок в его академии.

«Буду продолжать в своем телеграм-канале развеивать сказки и мифы «Венского леса»! Пришла пора!

Почему ни один тренер из нашего штаба не общается с родительницей-блогером и почему у всех она в блоке? – смотрим видео ниже (Плющенко опубликовал видео, где, вероятно, Ирина Костылева идет и громко разговаривает по телефону, используя нецензурные выражения – Спортс’’).

И это несмотря не только на победный прошлый сезон (весь! Лена не проиграла ни одного старта!), но и на увеличение прыжкового контента ультра-си с двух (с ним Лена пришла к нам) до шести за сезон по сумме двух программ.

Несмотря на то, что Лене Костылевой два сезона подряд наша частная академия предоставляет:

1. Дом на нашей частной территории на пруду для проживания всей семьи с оплатой всех услуг.

2. Полностью бесплатное обучение (УОР (Училище олимпийского резерва) оплачивает только часть тренировок основного абонемента и одно место в 2-х местном номере).

3. Все дополнительные занятия любого запрашиваемого специалиста. Только за прошлый год Лена провела на дополнительных занятиях больше 300 часов. 300 часов – это ежедневные дополнительные тренировки!

Вдумайтесь в эти цифры и переведите их в финансовую плоскость. Сколько стоят индивидуальные подкатки вы знаете не хуже меня! Даже по самым скромным расценкам (а дополнительные занятия у Лены по стоимости совсем не скромные!) это более полутора миллионов рублей!

4. Медицину – обследование, лечение, процедуры, реабилитации. А спортивная медицина – это далеко не ОМС.

5. Костюмы и их бесконечное воплощение в жизнь. Стоимость Лениных костюмов значительно превышает те суммы, что на Лену выделяет Федерация.

6. Проживание и перелеты спортсмена и ее второго тренера на все старты.

7. Призовые от нашей Академии за каждое призовое место.

8. Экипировку (тоже сверх поступаемых от Федерации сумм).

9. Отдых Лены с мамой в Турции в отеле 5 звезд.

10. Личного менеджера – «психотерапевта» по бесконечным хотелкам мамы-блогера, которой все «мало-мало-мало».

Два дня назад она сдала полномочия! Не выдержала! В дополнение ко всему мама-блогер оболгала еще и нашего методиста. Это видео сделано после короткой программы на этапе в Москве, который Лена выиграла с нашей командой! Продолжение следует», – написал Плющенко в телеграм-канале.

