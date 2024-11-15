Алексей Святченко: «В этом сезоне Туктамышева вместе с Евдокимовой ставила нам показательный номер. Из Лизы точно получится классный тренер»

Павлова и Святченко рассказали о сотрудничестве с Туктамышевой в этом сезоне.

Сегодня Мария Павлова и Алексей Святченко , выступающие за Венгрию в парном катании, заняли третье место в короткой программе на Гран-при Финляндии.

Слова фигуристов приводит корреспондент Sports Майя Багрянцева.

Павлова: Нам понравилось, как мы сегодня катались. Не очень понравились баллы – но это не первый раз, что мы можем поделать. В этот раз не хотелось думать об элементах и технической стороне: на прошлом этапе такой подход нас подвел. Так что теперь мы будем просто наслаждаться катанием.

Короткая под Sex Bomb – идея Леши, программу предложил он. А произвольную под саундтрек из «Пиратов Карибского моря» уже предложила я. Так что в этом сезоне мы как бы поделили программы.

Святченко: Когда катаешься под Sex Bomb, надо зажигать и делать шоу на льду – мы стараемся кататься с удовольствием и дать публике возможность улыбнуться. Как кататься под эту музыку и не думать про Евгения Плющенко ? Никак, он всегда с нами, ха-ха (Плющенко выступал с показательным номером на эту песню – Спортс’‘).

Павлова: Мы долго думали, какую музыку взять для короткой программы. И когда Леша предложил этот трек, тренеры не сразу согласились, им показалось, что это больше идея для показательного. Но постановщик, Лука Ланотте, нас поддержал – и теперь у нас задача скатать эту программу так, чтобы она прозвучала на все сто.

Мы много работаем над второй оценкой – это касается и взаимодействия с публикой, и контакта внутри пары. Пока, видимо, все равно недостаточно. Что ж, значит, надо работать больше.

Святченко: В этом сезоне нам удалось посотрудничать с Лизой Туктамышевой , она вместе с Софией Евдокимовой ставила нам показательный номер. Его очень круто принимает публика, в Америке я был вообще потрясен тем, как на него отреагировали. С Лизой очень легко работать, она открытая и веселая. У Лизы определенно есть педагогический талант, из нее точно получится классный тренер. Будет здорово как-нибудь поработать еще.