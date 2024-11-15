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Глейхенгауз о недопуске россиян: «Мы пытаемся донести до спортсменов, что они занимаются фигурным катанием не только для побед на Олимпиадах»

Даниил Глейхенгауз рассказал, как мотивирует фигуристов в условиях недопуска.

С весны 2022 года россияне отстранены от соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Мы пытаемся донести до наших спортсменов, что они занимаются фигурным катанием не только для достижения самых высоких результатов и побед на Олимпиадах, но и потому, что они на самом деле любят то, чем они занимаются. Это часть их жизни.

И они не смогут кататься всю свою жизнь – это все равно относительно всей нашей жизни небольшой промежуток времени. И за это время спортсмен должен выжать максимум своих возможностей и при этом получить огромное удовольствие от своей карьеры, от каждого дня тренировок, от соревнований. Просто любить то, чем ты занимаешься. И тогда на самом деле тебе будет проще даже тренироваться.

А так, мы все ждем возвращения на международную арену. И стараемся просто ни в коем случае не опуститься ниже того уровня, который мы уже задали. Чтобы, когда мы возвращались, мы были на голову сильнее», – рассказал тренер и хореограф Глейхенгауз, который работает в команде Этери Тутберидзе.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ютуб-канал Let’s Talk MGIMO
logoсборная России
logoДаниил Глейхенгауз
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