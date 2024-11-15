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Евгения Медведева: «Спорт и активная жизненная позиция зачастую идут вместе. Поэтому я поддерживаю проект, который занимается донорством»

15 ноября на «ЦСКА-Арене» состоится большое ледовое шоу, приуроченное к 25-летию Евгении Медведевой.

Перед шоу Медведева вспомнила, как родилась идея сделать шоу, и рассказала, что помимо подготовки к мероприятию стала амбассадором проекта +Я, посвященному донорству плазмы.

«Идея сделать свое ледовое шоу родилась давно, но я никак не могла придумать концепт. Потом с командой вдруг подумали: а ведь скоро мне 25 лет. Это же такой мини-юбилей. Конечно, это не 50 лет, которые не так давно праздновал Илья Авербух, но в любом случае – четверть жизни! Спорт уже в прошлом. Почему бы не собрать друзей и не сделать ледовое шоу в честь юбилея?», – рассказала двукратная чемпионка мира.

«Я позвала самых близких. К сожалению, не все смогли, многие действующие спортсмены из-за графика, кто-то по здоровью. Но в любом случае будет очень много звезд. И мы подготовили высокотехнологичное шоу, которое точно не оставит равнодушным никого. Я верю, что смогу удивить.

Очень много времени и энергии ушло на подготовку. Скажу честно – не знаю, буду ли готова заниматься этим и в будущем. Это все дико интересно, но мне все-таки пока что интереснее развиваться в медиа, чем продюсировать ледовые шоу. Может быть, раз в год. Почему нет? Все возможно», – добавила Медведева.

Помимо подготовки к шоу, фигуристка стала амбассадором проекта +Я, который рассказывает, как донорство спасает жизни, отвечает на самые популярные вопросы о донорстве и развеивает мифы вокруг него. 

«Я регулярно поддерживаю социальные проекты, мне нравится помогать людям. И когда мне предложили стать амбассадором проекта, я не раздумывая согласилась», – объяснила Медведева.

«Конечно, в моем окружении есть доноры, и это люди самых разных профессий. Среди них есть и спортсмены, и артисты. Несмотря на то, что их профессиональная деятельность может сильно различаться, всех их объединяет одно важное качество — желание помогать другим.

Что еще их объединяет? Мне кажется, что многие постоянные доноры – люди последовательные, настойчивые и убежденные. Вдохновиться и хотя бы раз принять участие в каком-либо волонтерском мероприятии – уже здорово! Но сделать это своей привычкой, раз за разом приходить в донорский центр – для этого точна нужна сильная внутренняя мотивация. И это классно. Хочется, что в мире было больше такого упрямства.

Весь мир знает талантливых и крутых спортсменов-доноров. Например, Криштиану Роналду. Он регулярно сдает плазму и даже отказался от татуировок, чтобы не делать перерывы в донациях.

Поэтому я думаю, что спорт – не только не препятствие к тому, чтобы стать донором, но в целом спорт и активная жизненная позиция зачастую идут вместе», – заключила Медведева.

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Опубликовано: Sports
logoЕвгения Медведева
ЦСКА-Арена
ледовые шоу
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