«У меня будет около десяти образов». Медведева вновь примерит на себя роль гейши в ледовом шоу в честь своего юбилея. Приходите завтра на «ЦСКА-Арену»!
15 ноября на «ЦСКА-Арене» состоится большое ледовое шоу, приуроченное к 25-летию Евгении Медведевой.
Билеты на шоу вы сможете купить по ссылке.
Двукратная чемпионка мира готовит для поклонников эффектные номера, продуманные до мельчайших деталей. Особое внимание при создании шоу Евгения уделяет костюмам и планирует сменить порядка десяти образов в течение вечера. Каждый образ будет отражать различные этапы из биографии Медведевой и ее спортивного пути.
Также Медведева призналась, что выйдет на лед московской арены в своих знаменитых образах, исполненных в японском стиле. Как известно, фигуристка давно питает теплые чувства к Стране восходящего солнца.
Помимо самой Медведевой, на лед выйдут и другие чемпионы: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. И это далеко не полный список участников.
«За свою карьеру я примерила немало костюмов. Всегда жаждала чего-то нового и любила экспериментировать. Так и в ледовом шоу у меня будет около десяти разных образов. Какие-то из них зрители уже успели оценить, а какие-то им предстоит увидеть впервые. Мы тщательно готовимся к номерам и хотим, чтобы они вызывали у присутствующих эстетическое удовольствие и даже восторг.
Меня многое связывает с Японией, это ни для кого не секрет. Поэтому для меня было важно показать частичку японской культуры в своем ледовом шоу. В этот вечер вы вновь увидите меня в образах гейши и Сейлор Мун, которые стали знаковыми в моей биографии», – рассказывает Евгения.
Больше информации вы сможете найти на официальном сайте шоу.
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