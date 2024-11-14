«У меня будет около десяти образов». Медведева вновь примерит на себя роль гейши в ледовом шоу в честь своего юбилея. Приходите завтра на «ЦСКА-Арену»!

15 ноября на «ЦСКА-Арене» состоится большое ледовое шоу, приуроченное к 25-летию Евгении Медведевой.

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Двукратная чемпионка мира готовит для поклонников эффектные номера, продуманные до мельчайших деталей. Особое внимание при создании шоу Евгения уделяет костюмам и планирует сменить порядка десяти образов в течение вечера. Каждый образ будет отражать различные этапы из биографии Медведевой и ее спортивного пути.

Также Медведева призналась, что выйдет на лед московской арены в своих знаменитых образах, исполненных в японском стиле. Как известно, фигуристка давно питает теплые чувства к Стране восходящего солнца.

Помимо самой Медведевой, на лед выйдут и другие чемпионы: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. И это далеко не полный список участников.

«За свою карьеру я примерила немало костюмов. Всегда жаждала чего-то нового и любила экспериментировать. Так и в ледовом шоу у меня будет около десяти разных образов. Какие-то из них зрители уже успели оценить, а какие-то им предстоит увидеть впервые. Мы тщательно готовимся к номерам и хотим, чтобы они вызывали у присутствующих эстетическое удовольствие и даже восторг.

Меня многое связывает с Японией, это ни для кого не секрет. Поэтому для меня было важно показать частичку японской культуры в своем ледовом шоу. В этот вечер вы вновь увидите меня в образах гейши и Сейлор Мун, которые стали знаковыми в моей биографии», – рассказывает Евгения.

Больше информации вы сможете найти на официальном сайте шоу.