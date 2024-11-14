  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • «У меня будет около десяти образов». Медведева вновь примерит на себя роль гейши в ледовом шоу в честь своего юбилея. Приходите завтра на «ЦСКА-Арену»!
Реклама
11

«У меня будет около десяти образов». Медведева вновь примерит на себя роль гейши в ледовом шоу в честь своего юбилея. Приходите завтра на «ЦСКА-Арену»!

15 ноября на «ЦСКА-Арене» состоится большое ледовое шоу, приуроченное к 25-летию Евгении Медведевой.

Билеты на шоу вы сможете купить по ссылке.

Двукратная чемпионка мира готовит для поклонников эффектные номера, продуманные до мельчайших деталей. Особое внимание при создании шоу Евгения уделяет костюмам и планирует сменить порядка десяти образов в течение вечера. Каждый образ будет отражать различные этапы из биографии Медведевой и ее спортивного пути.

Также Медведева призналась, что выйдет на лед московской арены в своих знаменитых образах, исполненных в японском стиле. Как известно, фигуристка давно питает теплые чувства к Стране восходящего солнца.

Помимо самой Медведевой, на лед выйдут и другие чемпионы: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. И это далеко не полный список участников.

«За свою карьеру я примерила немало костюмов. Всегда жаждала чего-то нового и любила экспериментировать. Так и в ледовом шоу у меня будет около десяти разных образов. Какие-то из них зрители уже успели оценить, а какие-то им предстоит увидеть впервые. Мы тщательно готовимся к номерам и хотим, чтобы они вызывали у присутствующих эстетическое удовольствие и даже восторг.

Меня многое связывает с Японией, это ни для кого не секрет. Поэтому для меня было важно показать частичку японской культуры в своем ледовом шоу. В этот вечер вы вновь увидите меня в образах гейши и Сейлор Мун, которые стали знаковыми в моей биографии», – рассказывает Евгения.

Больше информации вы сможете найти на официальном сайте шоу.

Опубликовано: Sports
logoЕвгения Медведева
ЦСКА-Арена
ледовые шоу
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Иван Тельнов: «Когда я перешел в фигурное катание, мама стала шить мои костюмы. Никогда в жизни не ходил ни к кому, кроме мамы, она всегда сделает намного лучше»
10 минут назад
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Костылева, Двоеглазова, Лукашова, Плескачева покажут короткие программы
3022 минуты назад
⚡ Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Шешелева и Карнаухов победили, Ковязина и Мохов – 2-е, Сабада и Астахов – 3-и
11034 минуты назад
Григорьева и Артющенко о Мемориале Горшкова: «Это большая честь – принимать участие в соревнованиях, посвященных человеку невероятного масштаба»
59 минут назад
Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Григорьева и Артющенко победили в танцах на льду, Горшенина и Макаров – 2-е, Дрожжина и Тельнов – 3-и
12сегодня, 12:08
Тарасова о российских одиночниках: «Думаю, если бы были допущены до международных турниров, в призах были бы»
20сегодня, 09:43
Софья Чаплыгина: «Если бы не фигурное катание, я бы ушла в модельный бизнес. Там ничего сложного нет»
31сегодня, 08:51
Чаплыгина о тренировках у Плющенко и Федченко: «Это были непростые времена, самый сложный период в карьере. Они привели к определенным трудностям в жизни»
31сегодня, 08:43
Чаплыгина об ультра-си: «Я наблюдала за теми, кто исполнял сложные прыжки, а потом у многих случались травмы. И я подумала: «А мне это зачем?»
22сегодня, 08:35
Софья Чаплыгина: «В детстве болела за Медведеву. Больше всего эмоций у меня вызывала программа «Анна Каренина»
50сегодня, 07:12
Ко всем новостям
Последние новости
Рыбакова и Махноносов: «Рады выйти на новый этап нашей жизни. Мы проделали огромную работу после контрольных прокатов»
19 минут назад
Арина Горшенина: «Получили удовольствие от этих выступлений. Были ошибки, над которыми мы будем работать»
сегодня, 13:45
Tallinn Trophy. Михаил Селевко, Санчес, Шмуратко, Мартынов, Леванди, Садовский, Старостин покажут произвольные программы
16сегодня, 06:02
Энберт о Гран-при России: «Из этапа в этап мужское одиночное катание становится самым интересным видом»
412 ноября, 18:12
Макар Игнатов: «После риттбергера вчера зажался сильно по программе. Короткую ехалось тяжелее, чем произвольную»
2110 ноября, 14:40
Даниил Самсонов: «Главное, что получилось показать чистый прокат. А медаль — просто приятный бонус»
3110 ноября, 13:28
Екатерина Боброва: «Если Косторная и Куница захотят, то обязательно вернутся после паузы»
1210 ноября, 09:29
Вайцеховская об Игнатове: «Чем более затейлив и наворочен у тебя костюм, прическа или сюжет постановки, тем хуже он сочетается с ошибками в катании»
309 ноября, 13:22
Кагияма о победе на Гран-при: «Произвольная показала, что мне нужно верить в себя»
9 ноября, 12:03
«Наши внутренние ощущения весьма спорные». Миронова и Устенко после ритм-танца
29 ноября, 10:05