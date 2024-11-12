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Энберт о Гран-при России: «Из этапа в этап мужское одиночное катание становится самым интересным видом»

Александр Энберт считает, что мужское катание становится самым интересным видом.

10 ноября на этапе Гран-при России в Красноярске победил Николай Угожаев (292,56), вторым стал Петр Гуменник (282,88), третьим – Даниил Самсонов (275,94).

«На турнире в Красноярске одиночное мужское катание, наверное, в очередной раз было самым интересным видом по накалу страстей и по борьбе, которая развернулась за призовые места. Из этапа в этап мужское одиночное катание становится самым интересным видом, насыщенным четверными, разнообразием постановок и идей.

В Красноярске для меня самыми яркими оказались Коля Угожаев и Петр Гуменник. Коля в этом сезоне активно ворвался в борьбу за лидирующие позиции, хотя, казалось бы, борьба и противостояние и так находятся на пределе, но Коля смог громко заявить о себе.

У них вместе с Николаем Морошкиным получились прекрасные постановки, свежие, интересные идеи, которые очень необычны для фигурного катания. Это что‑то свежее, новое и интересное. Мне кажется, постановки очень удались. Конечно, техническая составляющая тоже не может не радовать: количество четверных, качество исполнения. Коля Угожаев в этом сезоне продолжает радовать своими прокатами.

Петр Гуменник уже не новичок, а опытный спортсмен, который борется за лидерство в сборной и по‑прежнему продолжает расти, прибавлять, становится более артистичным, находит новые вещи в передаче образов. Приятно наблюдать за этим ростом.

Но у Пети довольно много недочетов и снижения баллов из‑за недокрутов. Если к середине сезона, к чемпионату России это исправить, то мы увидим совершенно другие баллы. Думаю, баллов 20-30 можно будет прибавить. Это заставляет еще пристальнее следить за ним, ждать и болеть за чистые прокаты. Это будет что‑то интересное, когда все сложится в техническом плане», – отметил серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире Энберт.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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Александр Энберт
мужское катание
Николай Морошкин
logoМатч ТВ
logoСерия Гран-при России
Красноярье
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