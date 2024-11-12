Алексей Ягудин: «Я не из тех людей, которые перед сном, утром или днем смотрят на свои медали и такие: «Интересно, здорово. Леха, ты молодец». У меня другие задачи»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что не живет славой и медалями.

Ягудин представил часть своих медалей и костюмов и провел автограф-сессию на этапе Гран-при России в Красноярске.

– Я зачастую говорю, что не живу славой, медалями, костюмами. Другие акценты в жизни. Позвонил маме и говорю: «Чего там есть в багажнике, на чердаке?» Сказала, что посмотрит. Все, что здесь можно увидеть, привезено из Санкт-Петербурга, благодаря маме. Сам я из Москвы привез только олимпийскую медаль. Больше никуда не повезу, потому что на досмотрах постоянно: «А что это у вас железное?» Я так обиделся. У меня железное, титановое бедро, которое у меня скрипит и пищит на досмотрах, а они к какой-то медали прицепились. <...>

Понятно, что золотая олимпийская [медаль] ценнее всех. Хотя с чемпионата Европы и мира все медали золотые, а олимпийские – из разных сплавов. Но она все равно главная в карьере. 18 лет мы шли к этому. Сейчас можно помпезно рассказывать об этом, что мы прошли через слезы, горести, печали, непонимание... Но главное, что все тогда все закончилось неплохо.

– Вы сказали, что олимпийскую медаль привезли из дома. Храните в специальном месте?

– Это была забавная история. Вылет в 10 с чем-то, в 7 утра встал, собираюсь в поездку. Ищу медаль, которую обещал привезти сюда. И реально загрузился: «А где же она?» Потратил 10 минут, чтобы найти ее. Для меня это огромный промежуток времени. Ее не было в шкафу, на подоконнике, в тумбочке... В итоге нашлась под кроватью.

Повторюсь, я не из тех людей, которые перед сном, утром или днем смотрят на свои медали и такие: «Интересно, здорово. Леха, ты молодец». У меня другие задачи.

– Здесь презентовали ваш портрет. Есть эмоции, глядя на картину?

– Эмоций – никаких. Я часто рассказываю историю, когда мне позвонили во время репетиции в театре, а после Солт-Лейк-Сити прошло лет 10, и говорят: «Алексей , поздравляем вас с включением в Зал славы» фигурного катания. Я поблагодарил.

Девушка говорит: «Вы счастливы?» Я говорю: «Все хорошо. Честно, приятно очень». Они же там американцы, эмоциональные. Аллея в Колорадо-Спрингс находится. Она говорит, что это «Ennificent, fantastic» (Потрясающе, фантастически). Отвечаю «Да-да, фантастик, фантастик. Только у меня уже две собаки, одна из которых уже штурмует одежду супруги, две дочки, семья, театр, мне не до этого явно сейчас». Они были удивлены. Это показатель того, что человек не может жить определенными моментами всю жизнь.

Происходят новые события, которые имеют порой более значимый вес, нежели эта медаль. Просто, например, рождение дочерей Мишель и Лизы. Это более крутые вещи, чем победа на Олимпиаде. Да, то золото изменило мою жизнь в корне и открыло огромное количество дверей, не буду ничего придумывать. И да, глядя на картину, воспоминания об этой победе существуют, но я никогда не сяду и не буду в повторе смотреть, что было, как я откатал программу, – сказал Ягудин.