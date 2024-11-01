Алексей Ягудин: «Не было ли идеи возобновить карьеру и полноценно принять участие в «Русском вызове»? Ждите, будут сюрпризы»

Алексей Ягудин ответил на вопрос, не собирается ли он возобновить карьеру.

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 не сможет принять участие в турнире шоу-программ «Русский вызов», так как по новым правилам к турниру допускаются только действующие фигуристы либо закончившие карьеру не раньше сезона-2015/16.

Ранее Ягудин дважды выигрывал турнир шоу-программ.

«Не было ли идеи возобновить карьеру и полноценно принять участие в «Русском вызове», чтобы стать трехкратным победителем? Ждите, будут сюрпризы. Ждал этого вопроса! Есть уже билеты в Питер, скоро узнаете», – сказал фигурист.

«Русский вызов» пройдет с 21 по 23 марта 2025 года в Санкт-Петербурге.