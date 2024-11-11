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Софья Акатьева: «Расстроилась после тулупа, потому что знала, что он у меня есть. Не прям сто из ста, но технику я понимаю»

Софья Акатьева рассказала, насколько стабильно она исполняет четверной тулуп.

10 ноября Акатьева стала третьей на этапе Гран-при России «Красноярье». В произвольной программе она сделала «бабочку» вместо четверного тулупа. 

«Расстроилась после тулупа, потому что знала, что он у меня есть. На разминке показывала. Не прям сто из ста, но технику я понимаю.

Конечно, думала, что получится, настроена была, но в последний момент не дошла, испугалась, заволновалась.

Потом уже поняла, что нужно брать себя в руки, больше ошибки допускать нельзя, потому что они многого будут стоить», – сказала Акатьева во влоге Первого канала. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Первый канал
logoсборная России
женское катание
logoСофья Акатьева
logoСерия Гран-при России
Красноярье
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