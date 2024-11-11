Алина Горбачева: «Я очень люблю прыгать четверные прыжки – это ощущение полета не сравнится с тройными»

Алина Горбачева рассказала, почему ей нравится прыгать четверные прыжки.

– Ты одна из немногих, кто прыгает четверной прыжок в произвольной программе. Твоя инициатива или тренеров?

– В первую очередь моя, потому что я уже прыгала четверной сальхов на соревнованиях. Естественно, я хотела его восстановить.

Я очень люблю прыгать четверные прыжки – это ощущение полета не сравнится с тройными. Хоть и думаешь, что всего лишь один оборот, но на самом деле это совсем по-другому в воздухе ощущаешь, это круто – прыгать четверные и приземляться с них.

Чувство полета будто в два раза дольше, чем на тройных, – сказала Горбачева во влоге Первого канала.