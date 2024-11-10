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Макар Игнатов: «После риттбергера вчера зажался сильно по программе. Короткую ехалось тяжелее, чем произвольную»

Фигурист Игнатов рассказал об обиде за неудавшийся риттбергер на Гран-при России.

Макар Игнатов занял шестое место на этапе Гран-при России в Красноярске.

«Произвольная лучше, чем короткая. В конце чуть не хватило, сыграло свою роль волнение, нервозность. Если брать короткую программу, то было обидно по-человечески за риттбергер. Бывают времена, когда он плохо получается, тут проблема на ровном месте возникала.

Пытался вспомнить, когда последний раз с него падал, не смог вспомнить. Могу бабочку сделать, но не под музыку, поэтому было обидно. После риттбергера вчера зажался сильно по программе, может даже небольшая паника много сил съела, короткую ехалось тяжелее, чем произвольную», – сказал Игнатов.

Костюм Игнатова очень похож на давнее платье Игнатовой – не находите?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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мужское катание
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Красноярье
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