Костюм Игнатова очень похож на давнее платье Игнатовой – не находите?
Макар Игнатов в Красноярске дебютировал не только с новым тренером (он перешел от Евгения Рукавицына к Евгению Плющенко), но и в новом образе.
И в статусе тоже – Макар впервые появился на турнире после свадьбы с Александрой Трусовой (теперь – Игнатовой).
Короткая программа у Игнатова поставлена на трек Solo от итальянского певца Ultimo.
Музыка в фигурке не заезженная, но вот к дизайну костюма вопросы: он подозрительно напоминает образ Трусовой из олимпийской «Круэллы». Тот вариант, в котором Саша катала на Гран-при США три года назад.
Шутки «все в семью» и «чего добру пропадать» разрешаются.
С прической Игнатов до сих пор в поисках: к свадьбе он перекрасился из темного в блонд, а теперь получилось что-то среднее. То ли просто корни отрасли, то ли это такая задумка – кто знает.
Но от иронии не удержалась и Елена Вайцеховская: «Итальянский певец, вокально сопровождающий прокат Макара Игнатова, как бы намекает, что на неделе мужской моды в Милане наш фигурист не затерялся бы… Но алгоритм остается прежним: чем более затейлив и наворочен у тебя костюм, прическа или сюжет постановки, тем хуже он сочетается с ошибками в катании».
Вариант перекраситься в рыжий в стиле жены напрашивается, но Макар уже заранее отказался: «Нет. Боюсь, мне рыжий не пойдет».
Но образ – пожалуй, самое яркое, что запомнилось из его проката. С первого же прыжка Игнатов очень жестко упал, но потом собрался и добил программу до конца без особых ошибок.
Саша, конечно, следила за мужем. Вот ее реакция на падение: закрыла глаза и пожала плечами.
А в финале аплодировала вместе со всеми.
Пока поддержка супруги не особо помогла – только 6-е место и 15 баллов отставания от лидера.
Плющенко еще в октябре четко ставил задачи Макара на сезон: «У нас с Макаром Игнатовым поставлена задача – войти в тройку на чемпионате России в этом году».
Пока далековато, зато на стиле.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
3-й этап
«Красноярье»
Красноярск
Мужчины
Короткая программа
1. Николай Угожаев – 103,54
2. Петр Гуменник – 99,44
3. Дмитрий Алиев – 94,52
4. Андрей Мозалев – 89,03
5. Даниил Самсонов – 90,68
6. Макар Игнатов – 85,10
Фото: Gettyimages/Jamie Squire
В Олимпийский сезон, лед на Чемпионате России в Петербурге просто плавился, там еще половина трибун за Лизона болела. Ух, вот это был накал. Я немного скучаю;)