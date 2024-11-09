Костюм Игнатова очень похож на давнее платье Игнатовой – не находите?

Макар Игнатов в Красноярске дебютировал не только с новым тренером (он перешел от Евгения Рукавицына к Евгению Плющенко), но и в новом образе.

И в статусе тоже – Макар впервые появился на турнире после свадьбы с Александрой Трусовой (теперь – Игнатовой).

Короткая программа у Игнатова поставлена на трек Solo от итальянского певца Ultimo.

Музыка в фигурке не заезженная, но вот к дизайну костюма вопросы: он подозрительно напоминает образ Трусовой из олимпийской «Круэллы». Тот вариант, в котором Саша катала на Гран-при США три года назад.

Шутки «все в семью» и «чего добру пропадать» разрешаются.

С прической Игнатов до сих пор в поисках: к свадьбе он перекрасился из темного в блонд, а теперь получилось что-то среднее. То ли просто корни отрасли, то ли это такая задумка – кто знает.

Но от иронии не удержалась и Елена Вайцеховская: «Итальянский певец, вокально сопровождающий прокат Макара Игнатова, как бы намекает, что на неделе мужской моды в Милане наш фигурист не затерялся бы… Но алгоритм остается прежним: чем более затейлив и наворочен у тебя костюм, прическа или сюжет постановки, тем хуже он сочетается с ошибками в катании».

Вариант перекраситься в рыжий в стиле жены напрашивается, но Макар уже заранее отказался: «Нет. Боюсь, мне рыжий не пойдет».

Но образ – пожалуй, самое яркое, что запомнилось из его проката. С первого же прыжка Игнатов очень жестко упал, но потом собрался и добил программу до конца без особых ошибок.

Саша, конечно, следила за мужем. Вот ее реакция на падение: закрыла глаза и пожала плечами.

А в финале аплодировала вместе со всеми.

Пока поддержка супруги не особо помогла – только 6-е место и 15 баллов отставания от лидера.

Плющенко еще в октябре четко ставил задачи Макара на сезон: «У нас с Макаром Игнатовым поставлена задача – войти в тройку на чемпионате России в этом году».

Пока далековато, зато на стиле.

Гран-при России по фигурному катанию-2024/25

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Мужчины

Короткая программа

1. Николай Угожаев – 103,54

2. Петр Гуменник – 99,44

3. Дмитрий Алиев – 94,52

4. Андрей Мозалев – 89,03

5. Даниил Самсонов – 90,68

6. Макар Игнатов – 85,10

Фото: Gettyimages /Jamie Squire