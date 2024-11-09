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Валиева выступит спикером на сессии «Как защититься от назойливых мошенников?» на онлайн-форуме по финансовой грамотности

Валиева примет участие в сессии «Как защититься от назойливых мошенников?».

Фигуристка Камила Валиева будет спикером на сессии «Как защититься от назойливых мошенников?» на онлайн-форуме по финансовой грамотности «Просто капитал».

Форум пройдет 22 ноября, сессия с участием Валиевой начнется в 11:00 по московскому времени.

Валиева является амбассадором ПСБ.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Просто капитал»
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женское катание
logoКамила Валиева
деньги
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