Валиева выступит спикером на сессии «Как защититься от назойливых мошенников?» на онлайн-форуме по финансовой грамотности

Валиева примет участие в сессии «Как защититься от назойливых мошенников?».

Фигуристка Камила Валиева будет спикером на сессии «Как защититься от назойливых мошенников?» на онлайн-форуме по финансовой грамотности «Просто капитал».

Форум пройдет 22 ноября, сессия с участием Валиевой начнется в 11:00 по московскому времени.

Валиева является амбассадором ПСБ.