Валиева восстановила каскад из двух тройных прыжков

Камила Валиева восстановила каскад из двух тройных тулупов.

Фигуристка опубликовала видео с тренировки перед ледовым шоу.

Валиева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, срок ее отстранения завершится в декабре 2025 года.