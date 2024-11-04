Тарасова о серии Гран-при России: «Эти соревнования дают возможность понять, как наши фигуристы готовятся к ЧМ. Да, сейчас их нет, но мы там обязательно будем»

Татьяна Тарасова высказалась о серии Гран-при России по фигурному катанию.

«Это очень важные соревнования. Хорошо, что они есть у нас в календаре. Благодаря им видно, кто как готовился, кто в какой форме сегодня и кто как будет выглядеть дальше в сезоне. Есть возможность наблюдать это все в динамике.

Думаю, для текущего момента все выглядели очень прилично. Работали над четверными, были видны новые программы. Тренеры и спортсмены должны были остаться довольны.

Уровень конкуренции высокий, ведь весь основной состав сборной. Эти соревнования дают возможность понять, как наши фигуристы готовятся к чемпионатам мира и Европы. Да, сейчас их нет, но мы там обязательно будем.

Хочется поблагодарить федерацию за эти турниры. В наше непростое время их было непросто организовать», – сказала Тарасова.