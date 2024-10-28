Татьяна Тарасова: «Трусова не катается уже несколько лет, мы что, без Трусовой умерли? Она вряд ли бы выиграла у Фроловой»

Татьяна Тарасова считает, что Александра Трусова не выиграла бы этап Гран-при.

Накануне фигуристка Анна Фролова победила на этапе Гран-при России в Магнитогорске. Серебряный призер Олимпиады-2022 Трусова (после свадьбы – Игнатова) официально не сообщала, будет ли соревноваться в этом сезоне.

«Соревнования в Магнитогорске прошли просто прекрасно, и они показали, что девушки находятся в хорошей форме. Анна Фролова каталась очень солидно и все исполнила если не на сто процентов, то практически без ошибок.

Трусова не катается уже несколько лет, мы что, без Трусовой умерли? Она очень способная и талантливая фигуристка, но ведь уже давно не выступает на соревнованиях. Она вряд ли бы выиграла у Фроловой», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова .