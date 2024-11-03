Глеб Лутфуллин: «У меня серебро с золотым отливом. У меня великие соперники»
Глеб Лутфуллин назвал свое 2-е место на Гран-при «серебром с золотым отливом».
На этапе Гран-при России «Идель» в Казани Лутфуллин занял второе место, победил Владислав Дикиджи.
«У меня серебро с золотым отливом. У меня великие соперники. Я понимаю, что я могу не только с ними не только бороться, но их обыгрывать.
Надо доделывать вращения. В этот раз с физическим состоянием было лучше, чем на Мемориале Панина», — сказал Лутфуллин.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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