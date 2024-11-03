Ирина Роднина: «Если у Дюамель чешется язык в отношении российских фигуристов, это ее проблемы. Видимо, она не особо училась, а только тренировалась»
Ирина Роднина считает, что у Меган Дюамель «чешется язык» по россиянам.
Ранее канадская фигуристка заявила, что российские фигуристы, сменившие гражданство, должны тренироваться на территории своих новых стран.
«Дюамель не может не знать, что в той же Канаде половина Европы тренируется. Создавались специальные международные центры, я сама в таком работала. Там тренируются фигуристы и работают тренеры из разных стран. Дюамель это прекрасно знает, поскольку сама занималась в таких центрах.
А если у нее чешется язык в отношении российских фигуристов, это ее проблемы. Авторитетно ли ее мнение? Конечно, нет. Если мы к Томасу Баху не прислушиваемся, то что говорить о ней. Это же нарушение всех прав, но, видимо, она не особо училась, а только тренировалась», – сказала трехкратная олимпийская чемпоинка Роднина.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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