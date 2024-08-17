Роднина о россиянах на Олимпиаде-2026: «Придет новое руководство МОК, а новая метла всегда метет по-новому. Нам остается только подождать»

Теги Ирина Роднина МОК Политика Р-Спорт Фигурное катание

Ирина Роднина оценила шансы российских спортсменов выступить на Олимпиаде-2026.

Зимние соревнования пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Во-первых, все ждут каких-то политических событий, вы знаете, о чем я говорю. Во-вторых, придет новое руководство Международного олимпийского комитета (МОК). А новая метла всегда метет по-новому. В этой ситуации нам остается только подождать.

Вы знаете, гаданием я не занимаюсь и всегда знаю: на сколько я наработала, на столько надежда у меня и есть. А на что можно рассчитывать здесь… Надеяться на то, что к нам будут хорошо относиться, не стоит – этого никогда не было, нет и не будет», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Роднина, оценивая шансы россиян выступить в полном составе на Играх-2026.

«Мне мой тренер всегда говорил: даже если ты на голову сильнее, никто тебе ничего не даст. Потому что ты – советская спортсменка. Только когда ты сильнее на две головы, тогда с тобой будут считаться. Вот с такой психологией нам и надо готовиться к Олимпиаде 2026 года.

А надеяться на то, что при равных условиях нам уделят какое-то особенное внимание и к нам кто-то будет хорошо относиться, – это глупости и слабости», – добавила она.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок в 2025-м. О возможном выдвижении кандидатуры сообщал глава World Athletics Себастьян Коу.

«Томас Бах пока еще не ушел со своего поста, он уходит, и до марта мы его еще потерпим. Если на выборы пойдет Себастьян Коу, то для нас это будет совсем плохо. Не знаю, как это скажется на всем мировом спорте, но для нас это точно будет плохо – судя по тому, как он поступает сейчас.

И у него уже сложилось определенное мнение и взгляды на то, как вести себя с представителями России. Начиная со спортсменов и заканчивая нашими тренерами и представителями. Но я не знаю, с какой программой он пойдет на выборы», – отметила Роднина.

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32 комментария
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Коу вообще никого не пустит в любом статусе.
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Ага Коу придет и Бах покажется ангелом.)
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Ну то есть начинать вести себя по-человечески не будем. Будем просто ждать новую метлу.
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И будете еще Баха вспоминать добрым словом, ибо придет еще более радикальное руководство
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есть зато одна пожилая метла которая уже 25-й год метет все из страны
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А когда новая метла придёт в РФ?
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Метла Коу быстро выметет всех нейтралов, дождались...
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Как бы ещё хуже не стало, а всё к этому идёт. До 2030 года, в лучшем случае, думаю, никуда не допустят.
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25 год ждем
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Ответ Konstantin-24 rus
И так во всем, все ждут, что кто-то придет и получше станет и их жизнь улучшится, то надежды на Трампа, то на то что все само как-то успокоится и наладится
привычка ждать ценных указаний с самого верха...мы люди маленькие...
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Какое вам дело до того, кто будет руководить МОК?
МОК забанил ОКР по серьёзному поводу и надолго и никаких разговоров с вами вести не будет. Только продиктует условия для нейтралов на олимпиаду 2026.
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Насколько наработали - столько и получите. Года до 36-ого будем получать.
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Не туда новое руководство придет чтобы что то изменилось..
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Роднина, у тебя главный по безопасности медведев, всему миру ядеркой грозит, а ты в маняфантазиях продолжаешь мечтать, что россиян на олимпиаду пустят.
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И так во всем, все ждут, что кто-то придет и получше станет и их жизнь улучшится, то надежды на Трампа, то на то что все само как-то успокоится и наладится
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чего нам осталось подождать ???
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Раньше ездили на ОИ, а потом кто-то решил помахать метлой...
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Новая метла всё никак не придёт...
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Немного потерпеть и сплотиться вокруг нашего лидера
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новой метлой вы получите по *старым* задницам
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Не боится, что новая метода выметет даже тех, кто попал на Игры в нейтральном статусе?
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Намекает что будет ещё хуже ?
Верим.
Коу лютый русофоб.
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Просто должен умереть один человек.
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Новая метла) только в России толька старая метёт и метёт как не в себя
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Самое печальное, что это и обычные люди ждут, а не только среднеранговые чиновники, поэтому и придумали поговорку инициатива …. инициатора, так проще жить:)
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Тут дилемма, где нового руководства ждать :МОК или Россия
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Коу вообще никого не пустит в любом статусе.
Пустит, конечно. Один австрийский художник был вполне обыкновенным паталогическим антисемитом, даже он понимал, что нужно соблюдать приличия - в команде Германии на Олимпиаде 1936 года была спортсменка, которая была наполовину еврейкой. Даже медаль получила. Как и все германские спортсмены, на пьедестале почета подняла руку в нацистском приветствии. Ее не тронули, при том, что у нее уже к тому моменту был американский паспорт, она получила приглашение фехтовать за Германию - она была олимпийской чемпионкой еще до тех Игр.

Точно так же никому не нужны скандалы - если готов выступить без российского флага и не замечен в активной поддержке одного процесса, начавшегося уже 2,5 года назад, то велкам.
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ты же профи..скажи как есть
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