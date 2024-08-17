Роднина о россиянах на Олимпиаде-2026: «Придет новое руководство МОК, а новая метла всегда метет по-новому. Нам остается только подождать»

Ирина Роднина оценила шансы российских спортсменов выступить на Олимпиаде-2026.

Зимние соревнования пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Во-первых, все ждут каких-то политических событий, вы знаете, о чем я говорю. Во-вторых, придет новое руководство Международного олимпийского комитета (МОК). А новая метла всегда метет по-новому. В этой ситуации нам остается только подождать.

Вы знаете, гаданием я не занимаюсь и всегда знаю: на сколько я наработала, на столько надежда у меня и есть. А на что можно рассчитывать здесь… Надеяться на то, что к нам будут хорошо относиться, не стоит – этого никогда не было, нет и не будет», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Роднина, оценивая шансы россиян выступить в полном составе на Играх-2026.

«Мне мой тренер всегда говорил: даже если ты на голову сильнее, никто тебе ничего не даст. Потому что ты – советская спортсменка. Только когда ты сильнее на две головы, тогда с тобой будут считаться. Вот с такой психологией нам и надо готовиться к Олимпиаде 2026 года.

А надеяться на то, что при равных условиях нам уделят какое-то особенное внимание и к нам кто-то будет хорошо относиться, – это глупости и слабости», – добавила она.

Ранее президент МОК Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок в 2025-м. О возможном выдвижении кандидатуры сообщал глава World Athletics Себастьян Коу.

«Томас Бах пока еще не ушел со своего поста, он уходит, и до марта мы его еще потерпим. Если на выборы пойдет Себастьян Коу, то для нас это будет совсем плохо. Не знаю, как это скажется на всем мировом спорте, но для нас это точно будет плохо – судя по тому, как он поступает сейчас.

И у него уже сложилось определенное мнение и взгляды на то, как вести себя с представителями России. Начиная со спортсменов и заканчивая нашими тренерами и представителями. Но я не знаю, с какой программой он пойдет на выборы», – отметила Роднина.