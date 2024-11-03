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Вайцеховская о возвращении Валиевой: «Рискую навлечь на себя негодование поклонников Камилы, но, думаю, не произойдет ровным счетом ничего»

Елена Вайцеховская оценила перспективы возвращения Камилы Валиевой в спорт.

Ранее Валиева, дисквалифицированная за допинг, заявила, что хочет вернуться к соревнованиям после отстранения. 

«Рискую навлечь на себя негодование поклонников Камилы, но, думаю, не произойдет ровным счетом ничего. Подобный прецедент в мировом фигурном катании уже был. В 1993-м ISU принял решение допустить к Олимпиаде в Лиллехаммере тех, кто уже завершил любительскую карьеру. В женском одиночном катании шанс получила двукратная олимпийская чемпионка Катарина Витт, которая решила вернуться в любительский спорт исключительно за компанию с остальными «профи». Мол, старые друзья, старые привязанности — в чем-то сродни ощущению, когда семья собирается вместе после долгой разлуки. Но первое же чувство оказалось для фигуристки неожиданно обескураживающим: семья-то уже чужая!

На собственные перспективы Витт смотрела совершенно трезво и ставила себе единственную задачу: набрать форму к чемпионату Германии, чтобы выиграть отбор на ОИ, поскольку в Норвегию могли поехать только две немецкие фигуристки. Задачу Катарина выполнила, но и только. Нескольких месяцев занятий оказалось недостаточно, чтобы всерьез претендовать на медаль. А ведь в отличие от Валиевой, она за годы выступлений в шоу не выросла, не набрала вес, не слишком растеряла прыжки. Да и олимпийских вакансий было все-таки две, а не одна.

Для отечественной фигуристки возвращение может получиться гораздо более проблемным. Примечательно, что за день до начала этапа Гран-при в Казани Валиева появилась на льду перед публикой — выступила в шоу Татьяны Навки.

«Уверена, Камила обязательно должна вернуться. Ее любит вся страна, весь мир, ее ждут на льду, такой талант рождается раз в 100 лет. Уверена, она найдет в себе силы и вернет технический арсенал», — сказала Татьяна Навка.

С этими словами можно согласиться не раздумывая, но есть, как говорится, нюанс: Навка как продюсер прежде всего заинтересована в том, чтобы к главной звезде своих шоу было как можно дольше приковано внимание. Точно так же поступают Яна Рудковская и Евгений Плющенко по отношению к Александре Игнатовой. А что способно взбудоражить публику сильнее, чем тема потенциального возвращения звезд, чьи имена пока еще на слуху?

Просто чтобы действительно приблизиться к прежним кондициям, нужно вернуться в другое тело, другую сложность, другую физическую готовность, другую мотивацию. Иначе ни Валиевой, ни Игнатовой не выдержать сравнения с той же Петросян. Сами по себе громкие имена не будут иметь через год ровным счетом никакого значения», – написала Вайцеховская. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: RT
logoсборная России
logoКатарина Витт
Елена Вайцеховская
женское катание
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoКамила Валиева
logoАделия Петросян
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