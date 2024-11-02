Рион Сумийоши: «Это уже третий турнир, где я занимаю 5-е место перед произвольной, а затем 3-е по итогу. Чувствую, что мое катание в целом улучшилось»
Рийон Сумийоши прокомментировала 3-е место на этапе Гран-при Франции.
Японская фигуристка набрала в сумме 201,35 балла. Победила американка Эмбер Гленн (210,44).
«Это уже третий турнир, где я занимаю 5-е место перед произвольной, а затем 3-е по итогу. Я рассчитывала чуть улучшить позиции и чувствую, что мое катание в целом улучшилось.
Физически ощущала себя довольно хорошо, все было под контролем. Сегодня я не почувствовала настрой на квад, так что просто принимаю результаты (Сумийоши заявляла четверной тулуп на произвольную, но получила от судей недокрут на две галки – Спортс’‘).
Во второй половине программы я допустила несколько неточностей из-за усталости. Но в целом мое катание было таким, к которому я и стремлюсь», – сказала Сумийоши.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
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