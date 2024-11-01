Цзинь Боян: «Ощущения сегодня потрясающие. Люблю фигурное катание и чувствую, что способности еще есть»
Цзинь Боян оценил свою победу в короткой программе на этапе Гран-при во Франции.
Китайский фигурист набрал 88,12 балла.
«Ощущения сегодня потрясающие. Получилось лучше, чем на тренировке. Я очень-очень рад! А после громких оваций от публики мне стало очень тепло на душе.
Я продолжаю соревноваться и стараюсь выступать все лучше и лучше. Я настолько любил и до сих пор люблю фигурное катание, чувствую, что способности еще есть. Именно поэтому я хочу продолжать карьеру», – рассказал 27-летний Цзинь Боян.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
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