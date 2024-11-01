Цзинь Боян: «Ощущения сегодня потрясающие. Люблю фигурное катание и чувствую, что способности еще есть»

Цзинь Боян оценил свою победу в короткой программе на этапе Гран-при во Франции.

Китайский фигурист набрал 88,12 балла.

«Ощущения сегодня потрясающие. Получилось лучше, чем на тренировке. Я очень-очень рад! А после громких оваций от публики мне стало очень тепло на душе.

Я продолжаю соревноваться и стараюсь выступать все лучше и лучше. Я настолько любил и до сих пор люблю фигурное катание, чувствую, что способности еще есть. Именно поэтому я хочу продолжать карьеру», – рассказал 27-летний Цзинь Боян .