Ягудин о ведущих «Ледникового периода»: «Решает Первый канал. Загитова и Медведева – классные девчонки»
Алексей Ягудин назвал Загитову и Медведеву «классными девчонками».
Олимпийская чемпионка Алина Загитова была ведущей «Ледникового периода» в трех предыдущих сезонах телепроекта.
В этом сезоне соведущей Ягудина будет двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
– Почему не Загитова – ведущая нового «Ледникового периода»?
– Вы меня спрашиваете? Как считаете, мне надо задавать вопрос? Слава богу, я на этом месте оказался, а не на другом. Первый канал решает. Загитова и Медведева – классные девчонки, – сказал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002.
«Ледниковый период» возвращается спустя два года: Медведева сменила Загитову, будут участники из народа
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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