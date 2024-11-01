Ягудин о ведущих «Ледникового периода»: «Решает Первый канал. Загитова и Медведева – классные девчонки»

Алексей Ягудин назвал Загитову и Медведеву «классными девчонками».

Олимпийская чемпионка Алина Загитова была ведущей «Ледникового периода» в трех предыдущих сезонах телепроекта.

В этом сезоне соведущей Ягудина будет двукратная чемпионка мира Евгения Медведева .

– Почему не Загитова – ведущая нового «Ледникового периода»?

– Вы меня спрашиваете? Как считаете, мне надо задавать вопрос? Слава богу, я на этом месте оказался, а не на другом. Первый канал решает. Загитова и Медведева – классные девчонки, – сказал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002.

«Ледниковый период» возвращается спустя два года: Медведева сменила Загитову, будут участники из народа