Эмбер Гленн чисто исполнила короткую программу с тройным акселем на Гран-при Франции
Эмбер Гленн прыгнула тройной аксель в короткой программе на Гран-при Франции.
Также американская фигуристка исполнила каскад тройной флип – тройной тулуп и тройной риттбергер.
Гленн получила за прокат 78,14 балла.
В американской фигурке схватка за Олимпиаду: 7 претенденток, вице-чемпионка мира уже горит новичкам
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости