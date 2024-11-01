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Ляшенко о Липницкой: «Она справедливая, всегда понимает, но при этом знает, за что поругать, похвалить. Она как вторая мама»

Фигуристка Анна Ляшенко рассказала, каким тренером является Юлия Липницкая.

Сегодня Ляшенко завоевала бронзу на Гран-при России среди юниоров «Идель» в Казани. 

«Я сейчас очень рада, прокаты получились чище, чем в Москве. Работаем, стараемся. Добавляю тройной аксель, пытаюсь напрыгивать его. 

В Москве мы решили, что будем брать чистым прокатом. Но на тренировках мы накатывали с акселем, поэтому решили все-таки пробовать. 

С Юлией Вячеславовной мне очень нравится работать. Она справедливая, всегда понимает, но при этом знает, за что поругать, похвалить. Очень комфортно с ней работать. Она строгая, но по делу. 

Я до сих пор представляю Ростовскую область, но тренируюсь у Юлии Вячеславовны. Был карантин трехмесячный, и потом через полгода нас закрыли на две недели снова. Мы приехали в Москву, и наш знакомый тренер организовал просмотр в две группы, одна из них была группа Юлии Вячеславовны. Так я и попала к ней. 

Когда попала к ней, сильно волновалась. Помню, у меня как назло не получался тройной лутц, хотя я его уже прыгала. Но меня все равно взяли. 

Мама поговорила с Юлией Вячеславовной, через какое-то время мы решили, что надо переезжать и тренироваться в Москве. 

Прокат Юлии Вячеславовны в Сочи? Честно говоря, я уже и не помню. Потом смотрела, восхищаюсь ее вращениями. 

Сначала было волнительно тренироваться у нее, сейчас потихоньку привыкла. Она как вторая мама», – сказала Ляшенко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
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Анна Ляшенко
Идель
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