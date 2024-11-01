Андреева об усложнении программ: «Я считаю, что в идеале три элемента ультра-си достаточно. Выигрывать можно не только прыжками»

Фигуристка Елизавета Андреева высказалась о возможном усложнении программ .

Сегодня Андреева завоевала серебро на Гран-при России среди юниоров «Идель» в Казани, исполнив два четверных сальхова в произвольной программе.

«Произвольной программой я довольна, все задуманное получилось. В короткой была досадная ошибка на лутц – тулупе, ребро, но буду над этим работать.

Настраивалась я как обычно, стараюсь не волноваться, потому что знаю, что делаю все на тренировках.

Очень рада, что первый год в юниорском сезоне у меня такие результаты.

Можно ли усилить программу? Нет ничего невозможного. Я бы добавляла все – и прыжки, и скольжение, и вращения. Над всем надо работать. Я считаю, что в идеале три элемента ультра-си достаточно.

Выигрывать можно не только прыжками. Можно кататься, выражать эмоции, улучшать вращения», – сказала Андреева.

Также фигуристка ответила на вопрос, кто является ее любимым актером, игравшим Джеймса Бонда.

«Я смотрела части «Скайфолл» и «Казино «Рояль», но честно говоря, не знаю как его зовут», – отметила спортсменка.