Андреева об усложнении программ: «Я считаю, что в идеале три элемента ультра-си достаточно. Выигрывать можно не только прыжками»
Сегодня Андреева завоевала серебро на Гран-при России среди юниоров «Идель» в Казани, исполнив два четверных сальхова в произвольной программе.
«Произвольной программой я довольна, все задуманное получилось. В короткой была досадная ошибка на лутц – тулупе, ребро, но буду над этим работать.
Настраивалась я как обычно, стараюсь не волноваться, потому что знаю, что делаю все на тренировках.
Очень рада, что первый год в юниорском сезоне у меня такие результаты.
Можно ли усилить программу? Нет ничего невозможного. Я бы добавляла все – и прыжки, и скольжение, и вращения. Над всем надо работать. Я считаю, что в идеале три элемента ультра-си достаточно.
Выигрывать можно не только прыжками. Можно кататься, выражать эмоции, улучшать вращения», – сказала Андреева.
Также фигуристка ответила на вопрос, кто является ее любимым актером, игравшим Джеймса Бонда.
«Я смотрела части «Скайфолл» и «Казино «Рояль», но честно говоря, не знаю как его зовут», – отметила спортсменка.
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