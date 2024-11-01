Маргарита Базылюк: «Я стараюсь ни с кем не конкурировать, а выполнять свой максимум»

Маргарита Базылюк высказалась о конкуренции в юниорском катании.

Сегодня Базылюк одержала победу на Гран-при России среди юниоров «Идель» в Казани, исполнив три четверных и два тройных акселя в произвольной программе.

«Не сказала бы, что все идеально, но сегодняшним прокатом я довольна. И вчерашним тоже.

Я должна сделать все, как делаю на тренировках. Практически каждый раз в короткой на тренировках я делаю аксель – тулуп, это дает уверенность.

Что не понравилось? Вращения, не очень ими довольна.

Я стараюсь ни с кем не конкурировать, а выполнять свой максимум», – сказала Базылюк.