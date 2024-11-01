Маргарита Базылюк: «Я стараюсь ни с кем не конкурировать, а выполнять свой максимум»
Маргарита Базылюк высказалась о конкуренции в юниорском катании.
Сегодня Базылюк одержала победу на Гран-при России среди юниоров «Идель» в Казани, исполнив три четверных и два тройных акселя в произвольной программе.
«Не сказала бы, что все идеально, но сегодняшним прокатом я довольна. И вчерашним тоже.
Я должна сделать все, как делаю на тренировках. Практически каждый раз в короткой на тренировках я делаю аксель – тулуп, это дает уверенность.
Что не понравилось? Вращения, не очень ими довольна.
Я стараюсь ни с кем не конкурировать, а выполнять свой максимум», – сказала Базылюк.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости