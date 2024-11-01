Базылюк исполнила два тройных акселя и три квада в произвольной программе на Гран-при в Казани, Андреева – два четверных сальхова
Базылюк исполнила 5 прыжков ультра-си в произвольной на Гран-при России в Казани.
Фигуристка сделала каскад тройной аксель – тройной тулуп, сольный тройной аксель, четверной сальхов, каскад четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов, а также секвенцию четверной тулуп – двойной аксель.
За технику Маргарита Базылюк набрала 105,01 балла, общая оценка за прокат – 169,09 балла.
Елизавета Андреева прыгнула два четверных сальхова, один из них – в каскаде с двойным тулупом. Судьи оценили технику спортсменки в 90,17 балла, общая оценка – 151,18 балла.
По итогам короткой и произвольной программ Базылюк выиграла золото результатом 244,20 балла, Андреева завоевала серебро (220,42).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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