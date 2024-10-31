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Евгения Медведева: «Планы на ближайшую пятилетку – найти любовь и завести семью. Я сейчас девушка свободная, как и все, мечтаю о большой любви»

Евгения Медведева сообщила, что сейчас не состоит в отношениях.

15 ноября в Москве пройдет ледовое шоу, посвященное 25-летию фигуристки.

– Какие планы на ближайшую пятилетку до следующего юбилея?

– Сложный вопрос. Давайте я отвечу, что найти любовь и завести семью. Я сейчас девушка свободная, как и все, мечтаю о большой любви и счастливой семье, – сказала двукратная чемпионка мира. 

Евгения Медведева: «У меня есть молодой человек, в отношениях почти два года, он из моей сферы. Покорил мое сердце тем, что любит меня»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Hello
logoсборная России
женское катание
logoЕвгения Медведева
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