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Евгения Медведева: «Мечтаю о проекте, который будет не только развивать мою медийную карьеру, но и помогать людям»

Медведева рассказала, что мечтает помогать людям с помощью своих проектов.

– В этом году вы ведущая «Ледникового периода», это достаточно новая для вас роль телеведущей. Не хотите ли попробовать себя и в других творческих ипостасях? Как постановщика, например, или тренера.

– Я уже вела «Ледниковый период. Дети» в 2018 году. Люди могли забыть об этом. Тогда проект взял ТЭФИ, кстати. Я очень горда, что участвовала в том формате, и, на мой взгляд, было бы круто повторить такой опыт.

В этом году Илья позвал вести сезон, и я с радостью согласилась. Почему нет? Я сейчас развиваю себя в разговорном жанре. Веду собственную авторскую передачу на YouTube «БеС Комментариев», куда приглашаю интересных людей.

Это направление мне сейчас интереснее, чем роль тренера или постановщика. Но я не говорю, что не хочу в будущем такие роли рассмотреть. Но сейчас я сосредоточена на другом.

– У вас огромная группа болельщиков в ваших соцсетях, однако бывают и негативные комментарии. Как вы относитесь к хейту в соцсетях? Как вы справляетесь с негативными эмоциями после таких комментариев? Был ли какой-то особенно запомнившийся комментарий?

– Собственно, негативные комментарии и стали катализатором запуска проекта «БеС Комментариев», где мы читаем гневные (и не только) комментарии звездам шоу-бизнеса и вместе их обсуждаем.

Раньше меня очень триггерили негативные реплики от других. Сейчас я на них смотрю с улыбкой. Если человек занят негативом в адрес незнакомых ему людей, значит, у этого человека не все хорошо в жизни. Глупо на это обижаться. <...>

– О чем вы мечтаете, какие еще есть творческие планы на ближайшее будущее?

– Я мечтаю о проекте, который будет развивать не только мою медийную карьеру, но и помогать людям. Не в формате времяпрепровождения или развлечения, а образования, помощи нуждающимся. Но это скорее цель, чем мечта, – сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Hello
logoсборная России
женское катание
logoЕвгения Медведева
logoЛедниковый период
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