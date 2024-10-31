Медведева о своем шоу: «Мы создадим новую реальность, где меня частично заменит виртуальная Женя. Зрителям будет казаться, что я нахожусь рядом»
– Ваше юбилейное шоу состоится в ноябре в Москве. Вы пообещали поклонникам, что оно будет высокотехнологичным и будет отличаться от привычных ледовых шоу. Что готовите?
– Это будет гала-шоу с высокими технологиями. Таких форматов еще точно не было. К примеру, зрителям будет казаться, что я постоянно нахожусь рядом с ними, хотя это, конечно, не совсем так.
Мы создадим новую реальность, в которой меня частично заменит виртуальная Женя. На льду и на экранах появится мой цифровой портрет, созданный при помощи технологий. В то же время всем будет слышен мой голос, обработанный искусственным интеллектом.
Главные события из моей жизни мы проиллюстрируем цифровыми спецэффектами. Состав у нас тоже огненный. Все звезды современного фигурного катания, звезды прошлого, все будут!
На сцене всех будет ждать живой вокал звезд шоу-бизнеса. Очень жду всех на своем юбилее 15 ноября на ЦСКА Арене, – сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
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