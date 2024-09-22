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Евгения Медведева: «У меня есть молодой человек, в отношениях почти два года, он из моей сферы. Покорил мое сердце тем, что любит меня»

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о личной жизни.

«Да, у меня есть молодой человек, мы в отношениях почти два года. Он из моей сферы. Не ревнует ли к проектам? Мне повезло – мы друг друга максимально поддерживаем.

И поскольку сейчас он в спорте, а я наполовину в медийке и наполовину в профессиональном спорте, который не относится к соревнованиям (все-таки соревнования – это любительский спорт, а профессиональный – когда ты в ледовых шоу играешь), то у нас немного разные сферы деятельности, но при этом мы можем друг другу помочь.

Покорил мое сердце тем, что человек меня любит», – сказала Медведева в эфире программы «Статус: в сети» на RU.TV.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России
женское катание
logoЕвгения Медведева
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