13-летняя Арина Калугина на тренировке исполнила программу с тремя четверными и тройным акселем
13-летняя Арина Калугина исполнила четыре ультра-си в одной программе.
Фигуристка на тренировке откатала произвольную программу с четверным тулупом, тройным акселем, секвенцией четверной сальхов – двойной аксель и сольным четверным сальховом.
Арина Калугина тренируется у Виктории Буцаевой.
В текущем сезоне она заняла шестое место на мемориале Сергея Гринькова и девятое – на мемориале Ирины Рабер. На первенстве Москвы была 23-й.
Опубликовала: Мария Величко
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