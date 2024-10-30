13-летняя Арина Калугина на тренировке исполнила программу с тремя четверными и тройным акселем

13-летняя Арина Калугина исполнила четыре ультра-си в одной программе.

Фигуристка на тренировке откатала произвольную программу с четверным тулупом, тройным акселем, секвенцией четверной сальхов – двойной аксель и сольным четверным сальховом.

Арина Калугина тренируется у Виктории Буцаевой.

В текущем сезоне она заняла шестое место на мемориале Сергея Гринькова и девятое – на мемориале Ирины Рабер. На первенстве Москвы была 23-й.

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