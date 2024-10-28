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Медведева о сальто: «Я несказанно рада, что его разрешили делать. Да, риск есть, но более рискованно исполнять четверной аксель»

Евгения Медведева считает четверной аксель более рискованным, чем сальто.

Об этом двукратная чемпионка мира по фигурному катанию высказалась, отвечая на вопросы подписчиков в телеграм-канале.

– Возможно ли придумать новый элемент в одиночном фигурном катании, или же все уже есть?

– Мне кажется, на протяжении многих лет люди уже пытаются придумать что-то новое, но как будто бы не у всех получается. Да, может быть, какие-то хореографические элементы создаются новые, становятся сенсациями.

Например, вот недавно разрешили сальто делать, чему я несказанно рада. Да, риск для спортсмена есть, но мне кажется, что такие элементы, как четверной аксель, например, более рискованно исполнять, нежели сальто назад.

Так что элементы придумываются – по крайней мере, люди пытаются это сделать. Но пока что безрезультатно.

– Планируете ли вы расширять коллекцию одежды? И ждать ли сувениров, специально подготовленных к юбилейному шоу?

– Секрет. Но расширять коллекцию одежды уж точно я буду, и мы активно сейчас готовимся к шоу-сезону. И зимой абсолютно точно ждите новые товары.

– Планируете ли вы дальше заниматься танцами? (ранее Медведева стала участницей «Звездных танцев» на ТНТ – Спортс’‘)

– Я приняла участие в одном очень крутом телевизионном танцевальном шоу. Вся остальная информация пока что засекречена, ждите на больших телевизионных экранах этот прекрасный проект. Ну а я – да, собираюсь дальше заниматься танцами, насколько это возможно при моем плотном графике. Это дело – такое прекрасное – бросать я не хочу и не собираюсь.

Мне безумно нравится все, что связано с танцами, с хореографией, и вот это все. Человек я все-таки творческий. И мне кажется, что данный проект, в котором я приняла участие, очень мне поможет в моей профессиональной карьере и будет меня развивать дальше как фигуристку. И это классно, – ответила Медведева.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Евгении Медведевой
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женское катание
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