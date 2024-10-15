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Медведева о подготовке шоу: «Самое сложное – совместить все декорации и технические моменты с соревнованиями, которые прям впритык к нашему шоу»

Евгения Медведева ответила на вопросы подписчиков в соцсетях.

15 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве пройдет ледовое шоу, посвященное 25-летию двукратной чемпионки мира по фигурному катанию.

– Тяжело ли спортсмену привыкать к новой жизни после окончания карьеры?

– У всех по-разному, мне было супер.

– Какую страну ты бы хотела посетить следующей?

– Норвегия.

– Что самое сложное в подготовке вашего шоу?

– Совместить все декорации и технические моменты с предстоящими соревнованиями по фигурному катанию, которые будут прям впритык к нашему шоу.

– Есть любимый стиль, которого придерживаешься?

– Я думаю, что по мне это видно. Назовем это old money.

– Кто вам поставил показательный номер, который вы катали недавно в Казахстане?

– Сама.

– Как продвигается подготовка к юбилейному шоу?

– Все идет по плану, готовим для вас много всего интересного.

– Будет ли твое шоу в других городах?

– Нет, шоу будет только одно-единственное. И вы все еще можете купить на него билеты, – ответила Медведева.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Евгении Медведевой
logoсборная России
женское катание
logoЕвгения Медведева
ледовые шоу
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