Медведева о подготовке шоу: «Самое сложное – совместить все декорации и технические моменты с соревнованиями, которые прям впритык к нашему шоу»
15 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве пройдет ледовое шоу, посвященное 25-летию двукратной чемпионки мира по фигурному катанию.
– Тяжело ли спортсмену привыкать к новой жизни после окончания карьеры?
– У всех по-разному, мне было супер.
– Какую страну ты бы хотела посетить следующей?
– Норвегия.
– Что самое сложное в подготовке вашего шоу?
– Совместить все декорации и технические моменты с предстоящими соревнованиями по фигурному катанию, которые будут прям впритык к нашему шоу.
– Есть любимый стиль, которого придерживаешься?
– Я думаю, что по мне это видно. Назовем это old money.
– Кто вам поставил показательный номер, который вы катали недавно в Казахстане?
– Сама.
– Как продвигается подготовка к юбилейному шоу?
– Все идет по плану, готовим для вас много всего интересного.
– Будет ли твое шоу в других городах?
– Нет, шоу будет только одно-единственное. И вы все еще можете купить на него билеты, – ответила Медведева.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий