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Роман Савосин: «Когда мы возвращали произвольную, даже не было сомнений, что это правильное решение»

Роман Савосин назвал правильным решение вернуть произвольную прошлого сезона.

Сегодня фигурист занял второе место на этапе Гран-при России в Магнитогорске, набрав 275,55 балла в сумме. Победил Марк Кондратюк (289,74).

– Как ты оцениваешь свое выступление здесь?

– Здорово, на самом деле. Большой плюс для меня, что я сегодня после первого неудачного прыжка все-таки собрался и дальше доехал программу практически без ошибок. У меня, как правило, с этим проблемы. Если я срываю первый прыжок, не могу собраться дальше. Сегодня я сделал шаг вперед, что собрался и дальше проехал, сделал.

Произвольная программа тяжело далась сегодня, потому что знал прекрасно, как отъехали ребята, какие баллы набрали. Здесь ходят по коридору, все слышно. Было непросто собраться.

– Зал встал после «Челентано». Не зря решили вернуть, получается, потому что очень удачная программа?

– Нет, правда, когда мы возвращали, даже не было сомнений, что это правильное решение. Думали, но на самом деле долго не думали. Причем у меня идея созрела вернуть программу, когда я приехал с контрольных прокатов. Меня позвали тренеры в тренерскую и сообщили, что хотят поменять программу. Все совпало. Это было правильное решение.

– После первого неудачного прыжка, ты говоришь, что сложно собираться психологически, но сегодня удалось. Можешь ли сказать, что это один из хороших шагов вперед на этом этапе?

– Это очень хороший шаг вперед. Я говорю, что вдвойне было сложно и то, что у меня первый прыжок не получился, и то, что я знал, как ребята проехали успешно, и то, что практически без ошибок уже прокатили программу. Поэтому это было вдвойне сложно, – рассказал Савосин.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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мужское катание
Роман Савосин
logoСерия Гран-при России
Звезды Магнитки
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