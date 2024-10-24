Лидия Плескачева: «Риски большие в короткой программе, лучше откатать чистенько с тройными, чем бояться заходить на триксель или вообще упасть»

Плескачева заявила, что довольна прокатом короткой на Гран-при в Магнитогорске.

Лидия Плескачева лидирует после короткой программы на втором этапе Гран-при России среди юниоров с результатом 70,58 балла.

«Я в принципе довольна прокатом, не довольна только одним из вращений – хотелось бы побыстрее его сделать, чтобы плюсов больше было, чтобы смотрелось эффектнее.

Я прибавила в прыжках и во вращениях. Прыжки стали выше, выезды стали красивые.

Программа в новом для меня стиле. Она раскрывает во мне новые грани? Возможно. Пока я не понимаю какие, но, наверное, раскрывает.

Почему не было тройного акселя? Риски достаточно большие в короткой программе, лучше откатать чистенько с тройными, чем бояться заходить на триксель или вообще упасть.

Возможно, произвольную поменяем в середине сезона, возможно, нет», – сказала Плескачева.