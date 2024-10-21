20

Дмитрий Губерниев: «Меня очень часто приглашают в «Ледниковый период». Если вести – то с Загитовой»

Дмитрий Губерниев заявил, что мог бы вести «Ледниковый период» с Загитовой.

Илья Авербух запускает сейчас новый «Ледниковый период». Хотели бы принять участие?

– Меня звали в жюри, мы с Ильей разговаривали. Меня очень часто туда приглашают. Если можно было, чтобы сердце самовольно разлюбило. В том смысле, что если бы я не был связан контрактом с ВГТРК, каналом «Россия» – наверное да. Но я работаю в команде Олега Добродеева и горжусь этим.

– А с кем бы в паре, если бы не в жюри, хотели бы поучаствовать в этом проекте?

– Безусловно, если вести – то с [Алиной] Загитовой. Заодно бы поделали так называемые «рупора»: рла, рля, рло, рле, – сказал Губерниев.

«Ледниковый период» возвращается спустя два года: Медведева сменила Загитову, будут участники из народа

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
logoИлья Авербух
телевидение
logoсборная России
logoПервый канал
logoДмитрий Губерниев
телеканал Россия 1
logoВГТРК
logoАлина Загитова
logoЛедниковый период
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Двукратная чемпионка мира среди профессионалов Леонова о «Ледниковом периоде»: «Загитова как ведущая мне не очень нравится»
858 октября, 11:43
Губерниев о том, что Валиева станет ведущей шоу на Первом канале: «Камиле надо брать пример с Алины Загитовой, которая лучшая среди нас!»
5422 апреля, 12:53
Губерниев о том, что Валиева будет вести «Новую Песню года»: «Есть пример блистательной телеведущей Загитовой. А где одна, там и другая»
13322 ноября 2023, 20:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Льюис Гибсон: «Победа на Гран-при – это нечто особенное и потрясающее»
56 минут назад
Расписание Мемориала Ондрея Непелы: там выступят Дэвис и Смолкин, Фир и Гибсон, Грассль
2сегодня, 06:30
Расписание Гран-при Канады: там выступят Малинин, Сакамото, Гейниш и Чигирев, Стеллато-Дудек и Дешам, Гиллес и Пуарье
2сегодня, 06:11
Расписание первого этапа Гран-при России в Магнитогорске: там выступят Семененко, Кондратюк, Муравьева, Степанова и Букин
12сегодня, 05:47
Траньков о тренерской работе: «Для меня важно воспитать не только спортсмена с хорошей техникой, но и правильно мыслящего человека»
36сегодня, 05:22
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
197сегодня, 05:00
Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2024/25: взрослый Гран-при стартовал в октябре, ЧМ пройдет в марте
41сегодня, 05:00
Гран-при США. Малинин, Аймо, Хигучи, Левито, Миура и Кихара, Чок и Бейтс, Фир и Гибсон выступили с показательными номерами
11сегодня, 04:00
Чок о серебре Гран-при США: «Мы любим спорт за то, что он такой непредсказуемый. Трудности вдохновляют нас возвращаться к работе и учиться»
3вчера, 21:06
Глеб Смолкин: «Хотели взять Led Zeppelin для ритм-танца, но Мари-Франс Дюбрей сказала, что они слишком мощны для 2 минут и 50 секунд»
25вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Смарт о платье для произвольной программы: «Его нарисовала Мэдисон Чок. Считаю, когда она закончит кататься, она должна начать карьеру дизайнера»
6вчера, 20:45
Ринка Ватанабе: «Моей главной целью было занять высокое место, чтобы увеличить шанс на выход в финал Гран-при»
вчера, 06:28
Мэдисон Чок: «Мы хотим показать эволюцию танцев от 1950-х до 1970-х годов. Было весело разучивать эти танцы»
719 октября, 19:49
Ватанабе о короткой на Гран-при: «Я довольна, но думаю, что могла бы сделать больше. После Lombardia Trophy я убрала тройной аксель, чтобы снизить риск»
119 октября, 07:10
Соревнования «Посвященные государственности Удмуртии». Шичина и Дрозд победили, Тютюнина и Грачев – 2-е, Линчевская и Щербаков – 3-и
118 октября, 18:11
Максим Траньков: «Чем больше людей занимается физкультурой и спортом, тем здоровее наша нация. Массовый спорт подпитывает спорт высоких достижений, и наоборот»
118 октября, 11:23
Кубок Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко снялись с произвольного танца, Абдуллина и Крылов одержали победу
618 октября, 08:30
Татьяна Тарасова: «Мне понравилось комментировать вместе с Туктамышевой. Она знающая девочка, а главное – разбирается в фигурном катании»
317 октября, 14:02
Марк Кондратюк: «Четверной аксель я пробовал несколько раз, но не выкладывал – не видел смысла. Сальто на льду попросили не прыгать»
317 октября, 08:19
Загитова, Энберт, Нагорный, Егорян, Саитов и Ромашина проведут зарядки в школах Уфы
217 октября, 07:45