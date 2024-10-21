Дмитрий Губерниев: «Меня очень часто приглашают в «Ледниковый период». Если вести – то с Загитовой»

Дмитрий Губерниев заявил, что мог бы вести «Ледниковый период» с Загитовой.

– Илья Авербух запускает сейчас новый «Ледниковый период». Хотели бы принять участие?

– Меня звали в жюри, мы с Ильей разговаривали. Меня очень часто туда приглашают. Если можно было, чтобы сердце самовольно разлюбило. В том смысле, что если бы я не был связан контрактом с ВГТРК , каналом «Россия» – наверное да. Но я работаю в команде Олега Добродеева и горжусь этим.

– А с кем бы в паре, если бы не в жюри, хотели бы поучаствовать в этом проекте?

– Безусловно, если вести – то с [Алиной ] Загитовой. Заодно бы поделали так называемые «рупора»: рла, рля, рло, рле, – сказал Губерниев .

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